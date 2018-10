Jobbik: csökkentsék a fúrt kutakkal kapcsolatos lakossági terheket!

Bár a kormányzat egy salátatörvénybe bújtatva maga is támogatja a Jobbik azon kezdeményezését, hogy a fúrt kutak fennmaradását ne idén év végéig, hanem 2020. december 31-ig kelljen engedélyeztetni, az ellenzéki párt a lakosságra rótt terhek csökkentését is szeretné elérni – erről beszélt Tóth Péter, a Jobbik szegedi önkormányzati képviselője szerdai sajtótájékoztatóján.

Meghosszabbíthatják a türelmi időt: még két évig nem bírságolják az engedély nélküli fúrt kutak tulajdonosait A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság alól, aki 2020. december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt. A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik.

Mint fogalmazott, petíciót indítanak, hogy a moratórium meghosszabbításával egyidejűleg a fúrt kutakkal kapcsolatos lakossági terhek is csökkenjenek. Hamarosan a Jobbik weboldalán online formában is hamarosan elérhető lesz ez a lakossági petíció, így az érintett lakosok kifejezhetik az elégedetlenségüket a kutak bejelentésének költségeivel kapcsolatban – tette hozzá a képviselő. Szeretnék azt is elérni, hogy egyszerűbbek legyenek a hatósági eljárások, és ahol törvénytelenül szedtek be eljárási díjat, ott azt a hatóságok fizessék vissza.

Tóth Péter hozzátette, a kutak nyilvántartásához szükséges méréseket, így azok pontos talpmélységének, átmérőjének a megállapítását központi szervezéssel kell elvégeztetni, aminek a finanszírozására nagyságrendileg 25 milliárd forintot el kell különíteni a központi költségvetésből. A politikus szerint ezzel az ilyen téren szakosodott magyar kis- és középvállalkozásoknak teremtenének egy ideiglenes piacot. Kiemelte azon céljukat, hogy ahol nincs vezetékes víz, ott a kutak ivóvízként történő felhasználásának laboratóriumi vizsgálata az állam költsége legyen.

Az ellenzéki politikus a hozzá eljuttatott lakossági félelmekre reagálva leszögezte, hogy a magáncélú vízfelhasználás adómentességét a jövőben is garantálni kívánják.

Fontos célnak nevezte, hogy a lakossági és az ipari szintű vízfelhasználásról pontos kataszter készüljön, úgy véli, nemzeti érdek, hogy pontosan felmérjék a felszín alatti vízkészlet kitermelésének mértékét. Azt ugyanis a Jobbik nemzeti kincsnek tekinti, mivel a tiszta víz jelentősége korunkban felértékelődött.

A hosszú távú célokról szólva Tóth Péter a felszíni vízkészlet modern, XXI. századi kezelésének megújításáról szólt. Példaként említette, hogy az öntözési kultúránk érdekében szükséges további Duna–Tisza-csatornák kialakítása, újabb víztározók létesítése, valamint a beszántott, eltüntetett csapadékvíz-csatornák megtisztítása is.