Jöhet az egynapos matrica

Hamarosan a buszoknak, kisteherautóknak is át kell térniük távolságarányos útdíjfizetésre, a motorkerékpárok, személyautók esetében azonban vásárolható lesz egynapos matrica is – így döntött az Európai Parlament. Üröm az örömben, hogy minden járműkategóriában fizetni kell zaj- és légszennyezési díjat is.