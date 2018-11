Trump egy Trónok harcás fotóval jelentette be, hogy újabb szankciókat vezet be Iránnal szemben

"Szankciók jönnek, november 5-én" - ez a felirat olvasható az amerikai elnök Twitter-bejegyzésében, utalva arra, hogy a 2015-ben az Iránnal megkötött többhatalmi atomalku aláírása után feloldott büntetőintézkedéseket Washington hétfőtől ismét bevezeti.

De nem akárhogy jelentette be, hanem a „Winter is Coming” filmes szlogent (közeleg a tél) leutánozva, azonos betűtípussal írta ki, hogy „Sanctions are Coming”, tehát szankciók jönnek.

Mike Pompeo külügyminiszter és Steve Mnuchin, a pénzügyi tárca irányítója újságíróknak tartott telefonos konferencián erősítette meg a szankciók bevezetésének részleteit.

A két tárcavezető közölte: a szankciók az iráni pénzügyi és energetikai szektort, valamint hajózást és hajógyártást érintik, továbbá büntetik azokat az országokat, amelyek továbbra is Irántól vásárolnak nyersolajat, és azokat a vállalatokat, amelyek a szankciós listán szereplő perzsa cégekkel folytatnak üzleti tevékenységet.

Pompeo és Mnuchin hangsúlyozta: a szankciók mindaddig érvényben maradnak, amíg Irán fel nem hagy a terrorizmus támogatásával, a katonai szerepvállalással Szíriában, és teljesen le nem állítja nukleáris és ballisztikusrakéta-programját.

Az amerikai kormány 2018 májusában mondta fel egyoldalúan a 2015-ben megkötött többhatalmi atomegyezményt. A megállapodást az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Oroszország és Kína kötötte meg Iránnal, és dollár milliárdokban mérhető szankciós enyhítéseket adott Teheránnak cserébe azért, hogy lezárja katonai célú nukleáris programját.

Donald Trump a valaha volt legrosszabb megállapodásnak nevezte az atomalkut, és már 2016-os elnökválasztási kampányában is a felülvizsgálatát ígérte. Úgy vélte, hogy Irán nem ellenőrizhető módon hajtotta végre a megállapodásban foglaltakat, illetve szerinte nem is hagyott fel nukleáris programjával. Az idén májusban Washington egyoldalúan felmondta az egyezséget és - időt adva az érintett országoknak és vállalatoknak - két szakaszban vezette be újból a szankciókat. Az első szakasz augusztusban járt le, a második pedig vasárnap éjfélkor ér véget.