Orbán Balkánja

Balkáni hódítás

A NER-hez köthető média a rendszer kiszolgálásáért cserébe sok állami hirdetéshez jut, ami a fennmaradásának kulcsa. Az évek során

nagy pénzt halmozott fel ennek a médiának a tulajdonosi köre – bőven eleget ahhoz, hogy külföldön is használni tudják.

Ennek fő célpontja a Balkán-félsziget, mert az ottani országok méretei aránylag kicsik, így nem is olyan drága médiába fektetni, mint Németországban.

Szlovéniában a Janez Janša Szlovén Demokrata Pártjához (SDS) közeli Nova24TV-be vásárolta be magát a NER médiaelitje, nevezetesen a Ripost, a Ridikül és Habony Árpád Modern Media Group Zrt.-je. Ez nemcsak tőkeátvitelt jelent, hanem téma- és módszerexportot is: így vált az illiberális médiában Soros György Magyarország után Szlovénia főellenségévé is. Macedóniában a Riposthoz és a köztévéhez köthető személyek vásároltak a Nikola Gruevszki-féle VMRO-DPMNE-t támogató médiumokat.

Miért exportálják az illiberalizmust?

Orbánnak nem könnyű a nem illiberális Nyugaton szövetségesekre lelnie, ugyanis a rendszerét éppen a nyugati és az Európai Uniós értékekkel szemben állította fel.

Úgyhogy szövetségeit az ugyanezen alapuló rendszerek mentén kell keresnie,

aminek azonban megkérdőjelezhető a fenntarthatósága. Egyelőre Magyarországon kívül Lengyelországban valósult meg az illiberális demokrácia, aminek mentén a két állam meg is kötötte rozoga szövetségét.

Szlovéniával és Macedóniával azonban más a helyzet, mint Lengyelországgal. Ezek a balkáni országok jelenleg nem illiberálisak, azonban a NER sokat tesz azért, hogy olyan pártok kerüljenek hatalomra, amik a magyarországi berendezkedést tekintik példának. Ezzel ellentétben a lengyelek önállóan hozták létre az új államberendezkedésüket. Úgy tűnik,

Orbánék akként gondolják, hogyha az ottani illiberális médiát ők pénzelik és tanítják, akkor a jövőben kiépülő rendszerek hűséges és tőlük függő szövetségeseik lesznek.

Mennyire sikeres ez az export?

Szlovéniában Orbán a médiavásárlás után személyesen is megjelent kampányolni, aminek meg is lett az eredménye: Az SDS-re a szavazatok közel negyede érkezett, amivel a legnagyobb parlamenti erővé váltak Janšáék. Azonban a szlovén választási rendszer arányos, nem a legerősebb pártnak kedvez, így nem lett parlamenti többsége az SDS-nek. Végül a baloldal alakított kormányt.

Macedóniában a baloldal és albán nemzetiségi pártok együtt kormányoznak, miután Gruevszki miniszterelnöksége korrupciós botrányba fulladt (most börtönbe is kerül a volt kormányfő), majd elveszítették a parlamenti választásokat. A legutóbbi macedón szavazás a szeptemberi népszavazás volt, ami Macedónia névváltoztatásáról szólt. Ennek a lényege az volt, hogy a kis balkáni országot át szeretnék nevezni Észak-Macedóniává, hogy Görögország ne blokkolja többé az EU-s és NATO-s integrációjukat. A népszavazás végül érvénytelen lett a kis részvétel miatt, ami elkönyvelhető a jobboldali erők sikereként, akik a névváltoztatást nem támogatták – ennek ellenére a névváltoztatást a macedón parlament kétharmaddal megszavazta.

Az látszik, hogy Magyarországon nagy

sikerhez vezet egy agresszív és lojális média, azonban ezt még nem sikerült teljesen átültetni a balkáni térfélre.

Az idő viszont ennek kedvez, úgyhogy várható, hogyha itthon nem változik meg valami, akkor még több pénzt és energiát fognak fektetni az illiberalizmus terjesztésébe és így a Fidesz európai befolyásának növelésére.

Szerző: Petróczki Márk

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI - Május 11-én Orbán Viktor miniszterelnök , Janez Jansa, a Szlovén Demokrata Pár elnöke és Milan Zver, az SDS európai parlamenti képviselője az SDS kampányrendezvényén.