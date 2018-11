A chemnitzi eseményekbe belebukott német titkosszolgálati vezetőt a belügytől is kirúgnák

A CDU/CSU pártszövetséggel koalícióban kormányzó szociáldemokraták nyomására Maassent szeptember közepén mozdították el a belső elhárításért felelős szerv éléről, majd Horst Seehofer belügyminiszternek köszönhetően áthelyezték a belügyminisztériumba államtitkári pozícióba, megemelt fizetéssel. Ezt később tanácsadói tisztségre módosították.

Az ügy előzménye, hogy a németországi Chemnitzben augusztus 26-ára virradóra egy 35 éves német állampolgárt halálra késeltek, a bűncselekménnyel pedig menedékkérőket gyanúsítottak.

Az eset demonstrációk sorozatához vezetett a szászországi városban. Az emberölés napján tartott első, nem bejelentett tüntetésen és egy nappal később egy bejelentett demonstráción a német sajtó szerint számos erőszakos bűncselekmény történt. Egyes beszámolók szerint szélsőjobboldali tüntetők „hajtóvadászatot” indítottak külföldinek tűnő emberek után. Egy ilyen esetről videofelvétel is készült.

Miután Angela Merkel német kancellár elítélte a tüntetők erőszakos, „csőcselékszerű” viselkedését, valamint a migránsok utáni „hajtóvadászatot” a felvételre hivatkozva, Maassen egy lapinterjúban közölte: nincs bizonyíték a kancellár állításainak alátámasztására, és kétségbe vonta a szóban forgó felvétel eredetiségét. „Célzottan hamis információt” sejtetett mögötte, amit csak azért hozták nyilvánosságra, hogy eltereljék a figyelmet a demonstrációkat kiváltó gyilkosságról.

A magyar sajtóban is bőven terjednek a német társadalomban ébredező hangokat és eseményeket tagadó, elbagatellizáló vélemények, illetve hajtóvadászatos történetek, melyeket most erősen árnyal és megkérdőjelezhetővé tesz, hogy a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) is kételkedik bennük.