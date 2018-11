Bajban a palesztinok, Netanjahu támogathatja a halálbüntetést

Benjamin Netanjahu támogatja azt a javaslatot, mely szerint a polgári és katonai bíróságokon halálbüntetést szabhatnának ki a gyilkosságért elítéltekre - írja a 24.hu izraeli sajtóinformációkra hivatkozva. A parlament januárban már megszavazta ezt, most úgy néz ki, hogy Netanjahu is elfogadja. Ha hatályba lép a törvény, egyszerű bírói többséggel is halálbüntetéssel sújthatják azokat, akiket terrorista cselekedetért bűnösnek találtak. Izraelben a katonai bíróságok jelenleg is alkalmazhatnak halálbüntetést, de csak akkor, ha mindhárom bíró egyetért.

Jelenleg több mint hétezer palesztin ül izraeli börtönökben.