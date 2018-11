„Ezt is loptad” feliratokat kapott Mészáros néhány érdekeltsége

Orbán Viktor első számú és legkedvesebb strómanjának számtalan érdekeltsége van Heves megyében, többek között ő építette a szilvásváradi lipicai lovas központot és a hatvani kerékpárutat, ő kapta meg az egri kórház közétkeztetésének feladatát, több gyára és médiaérdekeltsége található a megyében. Mint Dudás elmondta, "lehetetlen küldetés lenne, ha a cégbirodalom minden egyes részét megmutatnánk", ám a rengeteg lehetőség közül kiemelkedik a Mátrai Hőerőmű, mely Magyarország legnagyobb fosszilis hőerőműve mintegy 950 MW teljesítménnyel, ez biztosítja az ország villamosenergia-termelésének 13 %-át. Emlékeztetett továbbá arra is, "Mészáros ezermilliárdokban mérhető cégvagyont felhalmozva megszerezte nem csak az erőművet, de a mellette lévő 172.000 panelből álló napelemparkot és gabonafeldolgozó üzemet is".

A jobbikos választókerületi elnök az erőmű bejáratára két matricát helyezett el, melyeken az "EZT IS LOPTAD", illetve "NEM LESZÜNK ORBÁN SZOLGÁI" feliratok olvashatók.

A Nemzet Gázszerelőjének emellett komoly idegenforgalmi beruházásai is vannak a megyében, hiszen négy hotellel büszkélkedhet, az ő tulajdonában van például a mátrafüredi Lifestyle Hotel is, de az összes közül kiemelkedik az impozáns Saliris Resort Hotel&Spa. Az egerszalóki luxusszálló nemrégiben azzal került be a hírekbe, hogy kiemelkedően gyógyhatású vize és az erre épülő egészségügyi szolgáltatása ellenére nem fogadja a TB-kártyával érkező gyógyulni vágyó betegeket.

Dudás leszögezte, hogy az ellenállás nem áll meg és egyre erősebb lesz: mindaddig folytatni fogják, amíg le nem váltják a velejéig korrupt kormányt és véget nem vetnek a nép sanyargatásának.

Szathmáry-Király Gábor