Összeomlik a Simonka-terv? Már Békés megyében is lázadoznak az Országgyűlés által kiadott fideszes ellen

Beszámoltunk arról, hogy a parlament fideszes többsége is megszavazta Simonka György mentelmi jogának megszüntetését, így a politikusnak várhatóan a bíróság előtt kell felelnie a maffiavádakra.

Mindenesetre Orbán Viktor személyes jó barátja, Tótkomlós fideszes önkormányzati képviselője, Takács Ferenc ismét hallatott magáról.

Egy hosszabb Facebook-bejegyzésben ír arról a kormánypárti politikus, hogy el akarták őt hallgattatni kritikái megfogalmazása előtt, illetve arról is beszámol, hogy egy helyi illetékes a Simonka melletti kiállást sürgeti.

"Csak, hogy van itt egy ember aki úgy gondolja, „nekünk most össze kell fogni, egy emberként kell kiállni az ártatlanul megvádolt jótevőnk, Dél-Békés lankáinak géniusza mellett” Ezt én is így gondolom, hogy aki eddig ott állt a géniusz mögött, annak most is ott a helye, ha pedig más státuszba kerül, akkor meg nekik is ott a helyük. (...) Aki most ilyet szervez, az azt sugallja, hogy a Legfőbb Ügyész úr esetleg tévedett"