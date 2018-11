Elfogy a magyar, kiürül az ország?

A Tárki által 1990 óta kétévente megjelentetett Társadalmi Riport 2018-as kiadásában Hárs Ágnes Növekvő elvándorlás – lehetőségek, remények, munkaerőpiaci hatások című tanulmányában az olvasható, hogy amíg a magyar jövedelem a fele a nyugat-európai átlagnak, nem fog leállni a kivándorlás. A diplomás magyaroknak már a 8 százaléka él külföldön. Ha ez elsőre nem is tűnne soknak, hozzá kell tenni, hogy Európában a felsőfokú végzettséggel rendelkező elvándorlók aránya hazánkban a legmagasabb. Ez így már határozottan nem hangzik jól.

És mi ezzel a legnagyobb probléma? Az, hogy a képzettebbek távoznak külföldre, tovább részletezve: a fiatalok és a vállalkozók, vagyis, akiknek a munkája, az innovációja hiányozni fog, mert ők lehetnének a motorjai az ország fejlődésének.

Ugyanakkor az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők elvándorlási aránya elmarad a többi országétól. A KSH Népességtudományi Intézetének Demográfiai portré 2018 című tanulmánykötetében leírtak szerint éppen ebben a társadalmi csoportban a legnagyobb a gyermekvállalási kedv. Nőtt azoknak a száma, akiknek a szüléskor mindössze nyolc osztály volt a befejezett iskolai végzettsége. A szakmunkás bizonyítvánnyal sem rendelkező nők többsége 22 éves korára már gyermeket vállal, az érettségizetteknél ez azonban csak 29-30 éves korban következik be.

Nem állunk jól. Bár a tanulmánykötetben a gyermekvállalási kedv növekedéséről írnak, az összesítés azt mutatja, hogy az elmúlt években stagnál a született gyerekek száma, mert csökkent a gyermekvállalási korban lévő nők száma. A legborúlátóbb előrejelzés azzal számol, hogy 2070-re csupán hatmillió magyar marad az országban, ha nem változik a katasztrofális demográfiai helyzet.

Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének főigazgatója júniusban a Magyar Hangnak adott interjújában arról beszélt, a kormány szeretné elérni, hogy a népességfogyás belátható időn belül megálljon, de 2050-re várhatóan a magyarok lélekszáma másfél millióval lesz kevesebb, mint jelenleg, alig fogja meghaladni a 8 milliót.

Ő egyébként azt is mondta akkor, hogy hazánkban a gyermektelenség nem akaratlagos, hanem sok-sok halasztó, rövid távú döntés nem szándékolt következménye. Így fogalmazott:

„A rendszerváltás előtt a felnőtté válást a stabilitás jellemezte; a legtöbbeknél az iskola befejezését követte a munkavállalás, a párkapcsolat, a lakásszerzés, a gyermekvállalás. Ma inkább az a jellemző, hogy a párok egyetem, vagy a karrierépítés alatt ugyan már együtt vannak, de sokáig nem születik gyermek. Ezek a kapcsolatok aztán nem egyszer felbomlanak, ám ekkor a párkapcsolati piacon már egyre nehezebb új partnert találni. Így csúszunk a késői gyermekvállalásba, vagy a gyermektelenségbe.”

Az elvándorlás kapcsán talán derűlátóbbnak lehet értelmezni, hogy Spéder megjegyezte, a kivándorlás növekszik, de a dinamika már csökkenőben van, például a Németországba vándorolt magyarok többsége – állította - hazatér.

Spéder elutasította, hogy „magyar átokról” kéne beszélni, mert „a magyarok szeretnének gyereket vállalni, valójában csak segíteni kell, hogy a szándék megvalósuljon.” Igaz, azt is megemlítette az Orbán-kormány családpolitikája kapcsán, hogy a gyermekvállalást ösztönző döntéseknek vitathatatlanul van pozitív hatásuk, de a közép-európai országokra alapvetően jellemző az instabil társadalmi és gazdasági helyzet. És most visszakanyarodunk oda, hogy a képzettebbek, a fiatalok és a vállalkozók miért is indulnak meg (nem kalandvágyból, ahogy anno Orbán Viktor mondta) külföldre.

Magyar átok ide vagy oda, minden összefügg mindennel, és mindezekből semmi jó nem olvasható ki.

