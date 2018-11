Mészáros Lőrinc barátja veszi át a Közgépet

A Közgép keddi rendkívüli állománygyűlésén bejelentették, hogy a tulajdonos Nyerges Zsolt eladta a vállalatot a kormány által favorizált tiszakécskei üzletember Szíjj László cégének, a Duna Aszfaltnak - írja a 444.hu.

Nyerges a teljes igazgatósággal együtt lemondott a cég vezetéséről. Új igazgatóságot nem neveztek ki, a céget mostantól egy személyben a tiszakécskei vállalatot is irányító Tóth László vezeti.

Mint ismert, Nyerges még a nyáron vette át Simicska Lajos cégbirodalmát. A most lezajlott tranzakcióval a birodalom egykori központi vállalata egy érintéssel Orbán Viktor környezetéhez került - írja a portál.

Technikailag az történik majd, hogy a Közgép Zrt. megmarad, de vagyona jelentős része egy kiválással létrejövő új társaságra, a Közgép-Kivitelezési Zrt.-re száll át.

Ahogy arról csütörtökön mi is beszámoltunk: az egykori Simicska birodalom másik emblematikus cége, a Mezort Zrt. október 25-én annak a Vörös Józsefnek a birtokába került, aki még egyszerű földárveréseken is személyesen képviselte Mészáros Lőrincet, de több szálon köthető Mészáros Lőrinc felcsúti barátjához, Orbán Viktorhoz is.

A Közgép már a '90-es években is jelen volt az építőiparban, majd a szocialista kormányok alatt (a klasszikus 70-30 korszakában) is jelentős közbeszerzésekhez jutott, többek között például ők újíthatták fel a Margit hidat, de egy konzorcium tagjaként ők nyerték meg a Tárnok és Székesfehérvár közötti vasútvonal felújítására kiírt tendert is.

2010 után viszont beindult az üzlet: elképesztő ütemben nyerték el a pályázatokat, egyedül vagy konzorciumban, de szinte minden nagyobb vasúti- és útépítési beruházás a Közgépnél landolt.

Az aranykorszak 2015-ben véget ért, Orbán Viktor és Simicska Lajos kapcsolatával együtt, a hatalom szolgálatába állított államigazgatás pedig szinte azonnal váltott: a Közgép innentől kezdve csak szenvedett, Simicska Lajos pedig elment graffitizni.

Miután a Közgépet adminisztratív és hatósági módszerekkel egyaránt kiszorították a piacról, több ügyben a cég perre vitte a dolgot - volt ahol győzött is - de ilyen súlyos állami ellenszélben nyilvánvaló volt, hogy sokáig nem fognak tudni működni. 2016-ra 19 milliárd forintra, 2017-re 4,8 milliárd forintra zuhant vissza a cég nettó árbevétele - írja a lap.

Ugyanaz, csak sokkal több

Természetesen nem maradhatott az ország pályázatokon és uniós forrásokon hízlalt cég nélkül. Így lett a Duna Aszfalt lett az új politikai helyzet legnagyobb nyertese. Szíjj László tiszakécskei vállalata gigantikus keretszerződéseket kötött az infrastruktúrafejlesztővel, és két év alatt hasonló pozícióig jutott, mint korábban a Közgép, 2017-ben már 19 milliárdos profitot termelt (többet mint a Közgép egy évben valaha), és ebből a tulajdonos 12 milliárdot ki is vett osztalékként - emlékeztet a 444.hu.

Mészáros Lőrinc és Varga Mihály Tóth László, a Duna Aszfalt ügyvezető igazgatójának társaságában a Heves megyei Visontán épülő búzakeményítő gyár alapkőletételén 2017 áprilisában. Valamiért ez is kiemelt beruházás lett.

Szíjj egy horvát ingatlanfejlesztőben is társtulajdonosa Mészáros Lőrincnek, akivel a CLH Kft.-ben is közösen vesznek részt, és cége a Mészáros&Mészáros Kft.-vel is rendszeresen dolgozik közös építőipari projektekben.

A munka után viszont jól esik a pihenés: Szíjj közeli viszonyban van a volt felcsúti polgármesterrel, olyannyira, hogy október elején a Duna Aszfalt tulaja is Garancsi István vendége volt Londonban a Chelsea-Videoton Európa Liga-csoportmeccsen.