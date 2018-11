Tovább drágul az élet: most épp az útdíjak ugranak meg

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete szerint 15-20 százalékos emelés lenne elfogadható,

emiatt azonban a boltok is áremelésre kényszerülhetnek majd.

A csatorna kiemelte, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint egy év alatt 16 százalékkal emelkedett az üzemanyagok ára. Ugyanakkor néhány éve a kötelező biztosítás is a többszörösére emelkedett, ami szintén megdrágította a fuvarozást.

Az ATV szerint a következő időszakban derül majd ki, hogy végül mennyivel emelik az árakat a fuvarozók, most elemzik az adatokat. A helyzetet ugyanis bonyolítja, hogy a kormány átalakítja az útdíjhoz adott kedvezmények rendszerét is, így viszont egyes járműtípusoknál 5,8 százaléknál is magasabb lehet az emelés mértéke.

A kormány 40 milliárd forint többletet vár az útdíjak növelésétől, amit elvileg a falusi utak felújítására fordítanának.