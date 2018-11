A gyermekek több mint 10 százalékánál nem tudni ki az apa

A tanulmányból emellett az is kiderült, hogy 2016-ban az újszülöttek 11 százalékánál nem volt hivatalosan ismert az apa személye a születéskor, ami nagyjából 10 ezer gyermeket jelent.

Makay Zsuzsanna és Spéder Zsolt eredményei szerint 2000 és 2016 között a férfiak esetében is későbbre tolódott a gyermekvállalás. Míg 2000-ben a leggyakoribb gyermekvállalási kor 28 év volt a férfiaknál, 2016-ra ez 32 évre tolódott. A 30 év alattiak esetében jelentősen csökkent a gyermekvállalás, a 26 éves férfiak által vállalt gyermekek száma például a felére esett.

A huszonéves férfiak mindössze tizedének van gyermeke, miközben a nőknél 21 százalék ez az arány. Bár a férfiak életkorának növekedésével a gyermektelenség is ritkább, a 40-49 éves férfiaknak még mindig a negyede gyermektelen.

Megfigyelték azt is, hogy nemcsak az életkor, de az iskolai végzettség is érdemben befolyásolja a gyermekszámot. A legalacsonyabb végzettségű férfiak a többieknél sokkal nagyobb arányban gyermektelenek: 55 százalékuknak nincs gyermeke, aminek oka lehet, hogy rossz munkaerőpiaci helyzetük miatt a párkapcsolati piacon is kedvezőtlen a helyzetük.

Ám eközben az is megfigyelhető, hogy az alacsony iskolázottságú férfiak körében magasabb a többgyermekesek aránya: a három- vagy többgyermekesek közel annyian vannak, mint az egy vagy kétgyermekesek, vagyis körükben polarizált magatartás figyelhető meg.

A házasságban született (tehát az apa által automatikusan elismert) gyermekek döntő hányada ezzel szemben az anyák 30-31 éves korában jön világra, és a születések közel 70 százaléka az anyák 25 és 35 éves kora között fordul elő. Emellett amikor az apa ismert, az anyáknak csak 4 százaléka 20 év alatti, 55 százalékuk pedig 30 évnél idősebb.

Az ismert apák esetében az anyák jellemzően sokkal magasabb iskolai végzettségűek is: 37 százalékuk diplomás, míg az apa nélkül gyermeket vállaló anyáknak csak 4 százalékára igaz ez. Utóbbiak között nagyon magas, 70 százalék a legfeljebb az általános iskola nyolc osztályát elvégzettek aránya.

Az is kitűnt az eredményekből, hogy ahol nem ismert az apa, a gyermekek leggyakrabban, az esetek 16 százalékában Borsodban, és 12 százalékában Szabolcsban születnek, miközben a születéseknek csak 6-6 százaléka történik ezekben a megyékben.

