Kim Dzsongun átverhette Trumpot, titokban zajlanak a rakétafejlesztések

A tanulmányt a CSIS Észak-Koreával foglalkozó kutatási programjának munkatársai készítették. A program vezetője az a Victor Cha, akinek dél-koreai nagykövetté történő kinevezését a Trump-kormányzat tavaly fontolóra vette, de aztán elvetette, miután Cha bírálta a kormányzat Észak-Koreával kapcsolatos politikáját.

A tanulmány műholdas fotókkal igazolja, hogy Észak-Koreában nem semmisítették meg a rakétabázisokat. Háromféle rakétabázis szolgálja Phenjan atomfegyverkezését. Ezeken a rövid hatótávolságú, taktikai atomfegyverektől kezdve a Dél-Koreát, Japánt és az Egyesült Államok csendes-óceáni bázisait is elérni képes közepes hatótávolságú rakétákon át az Egyesült Államok partvidékét is elérő interkontinentális, stratégiai rakétákig több típusú atomfegyver is található.

A CSIS kutatói külön kitértek a Sakkanmol rakétabázisra, amely a két Koreát elválasztó demilitarizált övezettől mintegy 50 mérföldnyire, azaz a dél-koreai fővárostól, Szöultól és az amerikai csapatoktól mintegy 80 mérföldnyire esik. A kutatóközpont által közzétett fotókon a szakemberek pontosan megjelölték nem csupán a rakétabázis elhelyezkedését, hanem még a különböző épületeket, a raktárakat, a mozgatható rakétákat rejtő földalatti folyosókhoz vezető lejáratok helyeit is.

A Sakkanmol-bázis - írta a CSIS tanulmánya - hét hosszú földalatti alagutat rejt, ezekben 18 darab rakétaszállító járművet helyezhetnek el. A rakéták mindegyikének egy robbanófeje van. Válság idején a rakétákat gyorsan átszállíthatják a kilövő állomásokra, ahonnan egy órán belül felbocsáthatják.

A stratégiai rakétabázisok a CSIS szerint olyan interkontinentális ballisztikus rakétákat rejtenek, amilyet Észak-Korea 2017-ben bocsátott fel, megrémítve a világot. Az amerikai kutatók ugyanakkor úgy vélik: bár Phenjan jelentős haladást ért el az atomfegyver-kísérletekben, de bizonyos műszaki problémákat egyelőre nem sikerült megoldania.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja a jelentését észak-koreai disszidensekkel és a világ sok kormányzatának tisztségviselőivel készített interjúkkal egészítette ki. Ezekből a többi között kirajzolódik, hogy az észak-koreai rakétabázisok - kevés kivételtől eltekintve - hegyvidékes területeken vannak, vagy olyan völgyekben, amelyeknek nincs két kijáratuk. Victor Cha szerint "a bázisok egyértelműen aktívak, nem úgy tűnik, hogy tevékenységüket befagyasztották, vagy csökkentették volna".

Elemzők szerint a CSIS jelentése nagyon határozottan ellentmond Donald Trump amerikai elnök és kormányzata eddig hangoztatott azon álláspontjának, miszerint az amerikai diplomáciának köszönhetően Phenjan megkezdte atomfegyver-, és rakétaprogramjának felszámolását. Múlt szerdán, a félidős választások után tartott sajtóértekezletén Donald Trump újságírói kérdésekre válaszolva Észak-Koreáról szólva leszögezte: "a szankciók érvényben vannak, a rakéták felbocsátása leállt, a túszok itthon vannak".