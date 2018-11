Orbánék segítségével Brüsszelben elemzi az antiszemitizmust Köves Slomó

Kormányzati támogatással végezhet az antiszemitizmust kutató és elemző munkát európai szinten a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) – írja a Magyar Hírlap. A Köves Slomó rabbi vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) által gründolt TEV szerint az elmúlt években számos, főként nyugat-európai országban kimutatható volt az antiszemita érzületek elfogadottságának, illetve az atrocitások számának növekedése. Köves szerint három fő veszélyforrás létezik:

a tradicionális szélsőjobboldali zsidógyűlölet,

az integrálatlan migrációs tömegek körében elterjedt, a szélsőséges muszlim irányzatokhoz köthető gyűlöletkeltés és agresszió,

az Izrael-ellenességbe bújtatott szélsőbaloldali antiszemitizmus.

A Fideszhez igen közel álló rabbi élesen kritizálta, hogy az a Sargentini jegyezte a magyar kormányt az antiszemitizmus miatt is elítélő jelentést, akinek hazájában, Hollandiában „nagyságrendekkel több erőszakos bűncselekményt követnek el zsidók ellen”. A vezető rabbi kiemelte, az össz­európai monitoring tevékenység során a török és az arab nyelvű médiát, illetve a közösségi felületeket is áttekintik majd. A munka során jelentések születnek, melyeket a tagállami vezetők is megismerhetnek.

Azzal, hogy a kormány támogat egy ilyen kezdeményezést, még inkább egyértelművé válik: értéknek tekinti az antiszemitizmus elleni küzdelmet, és ebben Magyarország – mint Izrael Állam egyik legfontosabb európai barátja – más európai kormányokat is lépéskényszerbe hoz – írja a Fidesz-közeli lap.