Merkel az európai hadsereg létrehozását sürgeti

Angela Merkel beszédében hangsúlyozta, egy európai hadsereg nem a NATO ellenében jönne létre, hanem azzal együttműködve tevékenykedhetne. Létrehozása azt biztosítaná, hogy soha többet ne lehessen háború.

Arra emlékezetett, hogy a védelemre vonatkozó döntéshozatal meggyorsítása érdekében a tagországok részvételével egy európai biztonsági tanács létrehozására tett javaslatot, amelynek feladatai között lenne a fegyverrendszerek közös fejlesztése és a közös fegyverexport-politika kiépítése is az egységes fellépés érdekében.

"Saját kezünkbe kell venni sorsunkat, ha egységes közösségként fent akarunk maradni"

- fogalmazott a kancellár, aki beszédében kiemelte, a szolidaritás és a tolerancia Európa lelke. A toleranciára épülő szolidaritás feltétele minden működőképes közösségnek, köztük az Európai Uniónak,

"a szolidaritás pedig mindig azt jelenti, hogy leküzdjük a nemzeti egoizmusokat".

Aki a jogállamiság elveit kiüresíti a saját országában, aki csorbítja a civil társadalom jogait, csorbítja a sajtószabadságot, az nem csak a saját országában veszélyezteti a jogállamiságot, hanem egész Európában. Európa ugyanis csak jogállamiságon alapuló közösségként tud működni, amelyben mindenki ugyanúgy tiszteletben tartja a jogszabályokat - húzta alá.

Angela Merkel kiemelte, a migráció tekintetben Európa nem annyira egységes, mint amennyire szeretné. Véleménye szerint, minden Európainak haszna van abból, ha a tagországok segítik azokat a tagállamokat, amelyeket különösen érint a migrációs válság. Noha az egyes tagállamok történelmi tapasztalata befolyásolja a menekültek befogadásának politikáját, a szolidaritás jegyében mindent meg kell tenni a közös út megtalálása érdekében.

Az MTI beszámolója szerint a kancellár kijelentette, szükség van egy közös európai határvédelemre, egy ellenőrzési mechanizmus kiépítésére, hogy tudni lehessen, ki tartózkodik az unió területén és ki hagyta már el Európát. Helyes a közösség határvédelmi ügynöksége, a Frontex fejlesztése, és hatékonysága érdekében bizonyos nemzeti hatáskörökről le kell mondani.

"Közös mércéket kell kialakítani, különben nem tudjuk a feladatokat megoldani. A tolerancia és a szolidaritás az, amelyek a közös jövőt szavatolhatják, csak ezért érdemes dolgozni és harcolni. Meggyőződésem, hogy Európa az legjobb esélyünk a tartós jólétre, a tartós békére és a biztos jövőre" - zárta beszédét.

Úgy tűnik, hogy az európai nagyhatalmi vezetők egyetértenek abban, hogy szükség van egy tényleges európai hadsereg létrehozására. Az első világháború centenáriumi megemlékezésein Macron is pedzegette már a témát. Donald Trump szívére is vette, hogy Macron az Egyesült Államoktól is védené Európát, ezért kedd reggeli Twitter-bejegyzésében emlékeztette a francia elnököt, hogy az első és második világháborúban is a németek támadtak rájuk:

"hogyan került ki ezekből Franciaország? Párizsban már németül kezdtek tanulni, mire az Egyesült Államok megérkezett".

Ezek után pedig felszólította Párizst, hogy fizessen a NATO-nak.

(Fotó: Béli Balázs/Alfahír)