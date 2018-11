A kormány igen elégedett lehet a 28 500 forintos öregségi minimummal

Egy képviselői kérdésre adott minisztériumi válaszból kiderült a kormány álláspontja az öregségi nyugdíjminimum esetleges emeléséről: a tíz éve változatlanul havi 28 500 forintos, az alapvető létfenntartáshoz is kevés összeg változására nincs remény. Pedig sokan követelik az ellátás emelését - írja az Mfor.hu.

Rétvári Bence szerint jelenleg a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer átfogó felülvizsgálata nincs napirenden.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára arra hívta fel a figyelmet Hohn Krisztina LMP-s képviselő érdeklődésére, hogy a nyugdíj összegét az "aktív életpálya során nyújtott biztosítási teljesítmény szerint" állapítja meg a nyugdíjrendszer: minél több az aktív év és minél magasabb az átlagkereset, annál nagyobb nyugdíjra számíthat a nyugdíjba vonuló. Ugyanakkor a rendszer szolidaritási elemeket is tartalmaz, amelyek a rövidebb szolgálati időt és alacsonyabb keresetet felmutatni képes biztosítottak esetén érvényesülnek, vagyis számukra is biztosít valamekkora ellátást - tette hozzá.

Az államtitkár szerint nagyon kevés embert érint a minimum összeg, csekély számú ügyben kell ekkora összeggel kalkulálni, arányuk tizedszázalékban mérhető. A Pénzcentrum közölt erről adatot nemrég, a portál szerint januárban 69 ember részesült 28 500 öregségi nyugdíjminimumban. Ennél kevesebb összegben részesült ugyanakkor további 4761 ellátott. Ők azok, akiknek a 20 év szolgálati idejük sincs meg, vagyis nem jogosultak teljes nyugdíjra, csak résznyugdíjra.

A szám valóban minimális, ezért is érthetetlen, hogy miért nem képesek emelni a minimum összegét.

Mint ismert, a tavaly év után idén második alkalommal kapnak a nyugdíjasok "prémiumot". Itt is - ahogyan az adórendszerben - a tehetősebbek járnak jobban: akinek a nyugdíja ugyanis eléri a 80 ezer forintot, az a maximális 18 ezer forintra számíthat. Az ennél kevesebb nyugdíjra jogosultak jóval kevesebb összeget kapnak.

Hétfőn érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium, majd jövő hét csütörtöktől a postai kézbesítések is elkezdődnek - mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-nek. Rétvári Bence kiemelte: a jó gazdasági teljesítménynek köszönhetően Magyarország történetében másodszor, idén is 2,5 millió ember kap nyugdíjprémiumot, amelynek maximális összege a tavalyinál is magasabb, 18 ezer forint.