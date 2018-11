Bivalytámadás történt Magyarországon, mentőhelikopterre is szükség volt

Bivalyok támadtak emberekere a Borsod-Abaúj-Zemplém megyei Mályinka falu külterületén - értesült a 444. A felbőszült bivalyok az állatorvost, a segítőjét valamint a gondozót támadták meg, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de valamiért még a tűzoltók is kivonultak. Ezt a hatóságok is megerősítették, de más információt nem adtak, így csak pletykaként kezelendő például az, hogy egy vagy több bika támadt-e, vagy esetleg az oltásra váró borjak anyja gurult-e be. Egy helyi lakos szerint tömeges bivalyőrjöngés volt.

A tűzoltók jelenlétét valaki azzal magyarázta, hogy szerinte az egyik áldozatot a bivalyok belelökték egy mély hasadékba, ahonnan nem tudott kijönni, de ez a katasztrófavédelem szóvivője szerint nem igaz, a tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk.

A sérülések súlyosságáról sincs információ, de egy bivaly 400-800 kiló közötti súlyban mozog, szóval nem érdemes a közelében lenni, ha valami problémája van.

(fotó: hazibivaly.hu)