Egyre durvábbak a majomtámadások Indiában, most egy csecsemővel végeztek

Noha első utazásaink alkalmával még bájosnak találhatjuk, hogy majmok rohangálnak körülöttünk a városban, már néhány utazóblogger is eljutott arra a szintre, hogy patkányokhoz hasonlítsa az ugyan esztétikusabb, de hasonlóan gyorsan szaporodó, lopkodásaikról elhíresült állatokat. A helyieknek még nagyobb problémájuk adódik velük, ugyanis a majmok már az emberekre is rátámadnak, főként csecsemők a kiszemeltjeik.

A BBC most arról számolt be, hogy Indiában egy 12 napos csecsemőt ragadott el egy majom anyja karjaiból. A nő éppen otthonában szoptatta a gyermeket, mikor az állat berontott a házba és elvitte a kisfiút, akibe később többször bele is harapott. A csecsemőt, akit az üldözők a szomszéd házának tetején találtak meg, már hiába szállították kórházba, belehalt sérüléseibe.

A kisfiú nagybátyja a BBC-nek azt mondta, a rengeteg majom miatt félelemben élnek, hiába jelezték a problémát a hatóságoknak, semmi nem történt, pedig ez már nem az első ilyen eset. Áprilisban egy kútban találták meg egy csecsemő holttestét, akit szintén egy majom ragadott el, valamint két héttel korábban egy másik gyermeket is megtámadtak az állatok, ám ő szerencsésen felépült.

Élelmet keresnek, de közben elragadnak mindenfélét és támadnak is" - mondta egy helyi természetvédő aktivista, aki szerint a majmok sokkal agresszívabbá válnak, mivel kiszorulnak a természetes élőhelyeikről a városok terjeszkedése miatt.