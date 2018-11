Bírói függetlenség: egyre nagyobb a harc

Ezúttal hat bíró állítja – akik kivétel nélkül az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai –, hogy alaptörvénysértő Handó egy utasítása, amivel a munkájukat igyekszik ellehetetleníteni. Ők bíróként vagy bírósági vezetőként közvetlen vagy közvetett függésbe kerültek Handó Tündétől, tehát attól a személytől, akinek a munkáját ellenőrizniük kellene. A panaszosok szerint OBH elnöke a munkabeosztással akadályozni tudja, hogy a törvényben előírt kontrollt gyakorolhassák. Ezzel szerintük a bírói függetlenségük sérül.

A hat bíró ezért azt akarja elérni, hogy az OBT-tagokra vonatkozó szabályokat törvényben határozzák meg, ne az OBH-elnök utasításában.

A Fidesz már saját embereiben sem bízik? A legnagyobb ellenzéki párt szerint a közigazgatási bíróságok felállítására vonatkozó javaslatával a Fidesz olyan "garanciákat" épít be a rendszerbe, amivel még a hozzá legközelebb álló, a kormánypártot hűségesen kiszolgáló emberek is csak biodíszletek lesznek - mondta Staudt Gábor, Varga-Damm Andreával közös csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az OBT tagjait bírótársaik választják, feladatukat rendes ítélkező munkájuk mellett látják el, de a törvény kimondja: „Az OBT tagját a tagságából eredő feladatai ellátásához szükséges mértékben mentesíteni kell a bírói munka alól.” Korábban ez úgy érvényesült, hogy maga az érintett közölhette közvetlen felettesével, a következő évben hány napon és milyen időbeosztásban tud bírói munkát végezni az OBT-tagság mellett. Ezt változtatta meg idén az OBH elnöke: most már a munkáltatói jogkör gyakorlója – olyan bírósági vezető, akinek maga Handó a felettese – állapítja meg, mikor dolgozzanak az OBT-tagok, „figyelembe véve” az idézett mentesítési kötelezettséget.

Handó Tünde kritikusai nem először próbálnak jogorvoslatot keresni. Egyikük, Vasvári Csaba büntetőbíró pert is nyert, Hilbert Edit, a Budapest Környéki Törvényszék elnöke pedig már tavaly az Ab-hoz fordult, bár sikertelenül. Mások is az Alkotmánybírósághoz fordultak, de nem jártak sikerrel, mert az Ab formai okokra hivatkozva nem foglalkozott érdemben a beadványukkal. Ám volt példa arra is, hogy igazat adott Handó bírálóinak. Az október végén érkezett új beadvány még nincs napirenden, így nem lehet tudni, hogy az Ab mikor dönthet róla - írja a portál.

Az Országos Bírói Tanács kirúgná Handó Tündét az OBH éléről Szájer József fideszes EP képviselő felesége még az év elején rúgta össze a port az OBT-vel, amelybe akkor választottak be vele szemben erősen kritikus új tagokat. A konfliktus oka elsősorban az, hogy Handó számos esetben nem volt hajlandó kinevezni neki nem tetsző bírókat, hiába nyerték el a pozíciót pályázaton.

Az egyre bővülő kritikák és az egyre több kritikus szerint biztosítani kell az OBT törvényes működését. Az, hogy egyre többen értenek egyet a kritikákkal, azért lényeges pontja az ügynek, mert alig egy hónapja még Handó Tünde kritikusait lemondatták volna. Ehhez képest a dokumentumban az is szerepel: sem a küldöttértekezletnek, sem az ítélőtáblai és törvényszéki elnökök október 10-én megtartott értekezletének nem volt mandátuma és jogköre arra, hogy a bírói kar nevében az OBT tevékenységét minősítse, és annak tagjait lemondásra szólítsa fel - írja a Hvg.hu.