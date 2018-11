Orbánék csinovnyikokká nevelnék a közigazgatásban dolgozókat

Az állami tisztviselőkről szóló kétéves törvény helyébe új, 195 oldalas jogszabály kerülne, melyre megint csak villámgyors látszategyeztetést engedélyez az Orbán-kormány – olvasható a Népszavában. A törvényjavaslat titokban készült, a tervezetét csütörtök este küldték meg a szakszervezeteknek, miközben péntek délután háromra már össze is hívták az országos közszolgálati érdekegyeztető fórumok munkavállalói oldalait. A kormányzat két órával később, péntek délután ötkor meg is akarja tartani a látszategyeztetést az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) és a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) testületeiben is. A baloldali lap szerint a napirendekben csak a törvényjavaslatok bemutatása szerepel, vitát nem szerepeltetnek a programban.

Az indítvány szerint elbocsátáskor két hónap marad a felmentési idő, a kormány tehát nem hallotta meg a szakszervezetek emelést sürgető javaslatait. A központi munkahelyeken dolgozókat munkaidőkeretben foglalkoztatják, napi munkaidejük maximum 12 óra, heti munkaidejük 48 óra lehet – szerepel a javaslatban. Ez a mostani gyakorlat, a rengeteg túlmunka törvénybe iktatását jelenti majd. A javaslat indoklásában kimondják, hogy a kormánytisztviselőket szoros „engedelmességi kötelezettség” terheli, az általánosnál súlyosabb fegyelmi és kártérítési felelősséggel.

Ebben a pillanatban kérdés, hogy az Orbán-kabinet át tud-e lépni a tisztességes érdekegyeztetésen és ellenállás nélkül beviheti akár már hétfőn a parlament elé a két törvényjavaslatot, vagy a szakszervezetek képesek lesznek kiharcolni az érdemi vitát. Bár ez is legfeljebb pár napos csúszást eredményezne – írja a lap.