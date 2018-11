A fideszes alpolgármester Újpest központjából csinálna Hős utcát

A környék társasházainak együttes és rendkívüli közgyűlését azért kellett összehívni, mert kiderült, hogy Újpest Önkormányzata a polgári jellegű társasházak közvetlen szomszédságába, a Károlyi István utca 25. szám alatti telekre „közösségi helyiséggel ellátott”, 31 lakásos szociális bérházat építene és abba költöztetné a lebontásra ítélt szegregátum lakóinak egy részét.

Újpest fideszes alpolgármestere, Nagy István 2018. szeptemberében jelentette be, hogy a kerület önkormányzata mintegy kétmilliárd forintnyi uniós támogatás segítségével új városközpont építését kezdi meg a jelenleg elhanyagolt, javarészt romák által lakott, Újpest-Városkapu metróállomástól csupán pár száz méterre található szegregátum helyén. Az első hallásra örvendetes hírnek azonban kevésbé tudnak örülni azok az újpesti lakosok, akik – akaratukon kívül – szomszédoknak kapják meg a gettó lakóit.

A Károlyi István utcai társasházak lakói a közgyűlés előtt már egy kemény hangú levélben adtak hangot elégedetlenségüknek:

A naív szemlélődőnek pozitív hírként tálalt fejlesztés mögött a valóság sokkal borúsabb képet fest. Már jelenleg is sok problémával néznek szembe a lakók, aminek túlnyomó többsége a cigány lakosság együttélésre képtelen mentalitásából ered

– írják, majd így folytatják:

ilyen problémák mellett, amikkel láthatóan sem az önkormányzat, sem a rendőrség nem foglalkozik, nem értjük, hogy juthatott a képviselő-testület olyan elhatározásra, hogy együttélésre képtelen elemeket költöztetnek a kerület azon részére, amely most kezd a megújulás útjára lépni.

A lakógyűlés résztvevői nehezményezték az ötletgazda fideszes alpolgármester és a városháza képviselőinek távolmaradását, akik korábbi szóbeli ígéretük ellenére sem jelentek meg a rendezvényen. Ezért a közgyűlés résztvevői egyhangúan úgy határoztak, hogy petícióban tiltakoznak a tervezett beruházás ellen és a közeljövőben nyilvános, tiltakozó jellegű lakossági fórumot szerveznek.

Harmincegy lakás, százhúsz lakó

A közgyűlésen megjelent Szabó Balázs, a néhány nappal ezelőtt újjáalakult újpesti Jobbik alelnöke is, aki az Alfahírnek elmondta, hogy az ügyet már csak személyes érintettségéből fakadóan is figyelemmel kíséri, miután fél életét ezen a környéken élte le. Szabó elmondta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az önkormányzat a kerület szégyenfoltjából, a Temesvári utca térségében található szegregátumból telepítene át – cinikusan csak „alacsony státuszúnak” nevezett – roma lakosokat Újpest központjába, egy rendezett, polgári környékre.

A tervek 31 lakásról szólnak, mely alaphangon vagy százhúsz kiilleszkedett, antiszociális egyén átköltöztetését jelenti. Nyilván senki sem mondja ki, de mindenki pontosan tudja, hogy romákról van szó

– fogalmazott Szabó.

Egyébként semmi nem indokolná azt, hogy a tervezett bérház közösségi terében felzárkóztató, oktatási és bűnmegelőzési tevékenységet kíván végezni az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület.

Szabó úgy véli, hogy szociális bérlakásokat azok a rászorulók érdemelnének, akik megfelelő életmódjukból adódóan nem szorulnak ilyen programokra.

A Jobbik helyi alelnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ilyen komoly beruházást, mely a környékbeli ingatlanok értékének drasztikus csökkenésével és eladhatatlanná válásával jár, a lakók megkérdezése és meghallgatása nélkül tervez megvalósítani az önkormányzat.

Nyolc év alatt nulla bérlakás

Szabó Balázs elmondta, hogy a fideszes városvezetés bizonyítványa a lakhatás terén egészen döbbenetes: „Wintermantel Zsolt mérlege nyolc év alatt nulla bérlakás”. Hozzátette: Újpesten jelen pillanatban lakhatási válság van; a szomszédos Angyalfölddel ellentétben alig épül új lakás a kerületben és ami épül, az is méregdrága; egy újpesti fiatalnak esélye sincs önerőből saját otthonba költöznie. Első ránézésére ő maga is megörült, hogy végre szociális bérlakások épülnek a kerületben, de aztán hamar kiderült, hogy azt az egyetlen egy darab szociális bérházat is, amelyet ez a városvezetés épít, azt is csak a szegregátumból átköltöztetett romák kaphatják meg; fiatal újpesti családok, rászorulók – úgy néz ki – nem.

A közgyűlésen megjelent Varju László, Újpest ellenzéki országgyűlési képviselője is, aki biztosította a lakókat arról, hogy az ügyet kiemelt figyelemmel kíséri és segít a lakóközösség és az önkormányzat között közvetíteni a probléma megoldása érdekében. Varju elmondta, hogy a kerület összes ellenzéki pártja a lakók mellett áll, és szerinte is elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat a lakók tiltakozása ellenére készül megépíteni a szóban forgó szociális bérlakásokat. Elmondta, hogy az országgyűlésben is fel fog szólalni az ügyben és javasolja, hogy a lakók december 13-án személyesen jelenjenek meg a Polgármesteri Hivatal közmeghallgatásán, hogy nagy létszámú jelenlétükkel tudjanak nyomást gyakorolni a városvezetésre annak érdekében, hogy a beruházás koncepcióját módosítsák.