Czutor Zoltán zenész és Bakos Zoltán fotográfus az N1 TV ringjében

Léteznek-e Brüsszelben liberális bíróságok? Miért bujkálhat hazánkban, kormányzati asszisztálással egy börtönbüntetésre ítélt miniszterelnök? Parázs vita az N1 TV-s K.O-ban, a ringben Czutor Zoltán zenész és Bakos Zoltán fotográfus.

Szó esett a TAO-támogatások reformjáról is, ami a művészetek világában „fejszével faragásként” jött le, noha a fociba továbbra is öntik a milliárdokat. 15-20 ezer forintos színházjegyekről, politikai megosztottságról, hajléktalankérdésről, családtámogatásokról és a macedón miniszterelnök bújtatásáról is beszéltek: