A "nagy európai román ünnep" előtt 13 nappal a székely autonómiától hangos Sepsiszentgyörgy

Az Országgyűlés szakbizottságának kormánypárti többsége zöld utat adott a Magyar-székely összetartozás napjáról szóló jobbikos javaslatnak, így az nemsokára a Ház elé kerülhet. Továbbá kiderült az is, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerint még bőven van időnk felkészülni Trianon századik évfordulójára, ezzel szemben Szávay István (Jobbik) és az ülésen felszólaló erdélyi politikusok úgy látják, már most is késében vagyunk.