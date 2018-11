Ha minden jól megy, 2020. március végéig nem kell izgulnunk

Mivel a magyar válogatott 2-0-ra legyőzte a finneket, és az észtek nagy meglepetésre nyertek Görögországban, válogatottunk a Nemzetek ligája C-ligájának 2. csoportjának második helyezettje lett. És ez nagyon jó hír! Legalábbis az Eb-szereplés szempontjából.

Kezdjük az egyszerűbbel: a magyar csapat legjobb esetben is a harmadik kalapba kerül, így a selejtezőcsoportban papíron legalább 2 erősebb csapattal kell megütköznie, amiből az egyiket meg is kell előznie (most nem lesz olyan szerencsénk, hogy a harmadikként továbbmehetünk, mint 2016-ban). Ez valószínűleg nem sikerül majd, de nincs is rá szükségünk.

Mert itt a Nemzetek ligája (Nl).

Az Nl 4 csapatot, ligánként egyet-egyet ad a 24 Eb-re kijutó csapatból (a fent említett 10 csoportból az első 2 jut ki közvetlenül), de ezekről a helyekről majd csak 2020 márciusában döntenek a csapatok - és a playoffban szinte biztosan érdekeltek leszünk.

Ugye, van az A liga, ebben 12 csapat szerepel: Németország, Portugália, Belgium, Spanyolország, Franciaország, Anglia, Svájc, Olaszország, Lengyelország, Izland, Horvátország és Hollandia. A jelenlegi forma szerint ezek a csapatok - talán Izland kivételével - alanyi jogon kijutnak az Eb-selejtezőből (de most vegyük ide Izlandot is). Azaz, ők nem fognak a rájátszásban meccselni.

És akkor a B liga. Itt szintén 12 csapat szerepel(t): Ausztria, Wales, Oroszország, Szlovákia, Svédország, Ukrajna, Írország, Bosznia-Hercegovina, Észak-Írország, Dánia, Csehország és Törökország. A papírforma szerint közülük 8 szintén a selejtezőcsoportja első vagy második helyén végez majd.

Az Eb-szereplésért a csoportgyőztesek játszanak - esetünkben Ukrajna, Oroszország (vagy a svédek), Bosznia-Hercegovina és Dánia. De valószínűleg ők is kijutnak az Eb-re a selejtezőből.

Ez egyre izgibb - már 16 csapatot ki is juttattunk.

Az Nl szabálya szerint csoportgyőztes csak a saját ligájából kaphat ellenfelet a playoffban, és a listát alulról töltik fel. Szóval, az A liga csapatai nem playoffolnak, és remélhetőleg csak 4-en maradnak a B-ből márciusig, akik az A divízió egy darab helyéért fognak 2020 márciusában meccselni (fontos szurkolni, hogy az említett 4 csapat a selejtezőből kijusson!).

Csakhogy érthető legyen, mondjuk azt, hogy Szlovákia, Észak-Írország, Wales és Írország playoffol egy osztállyal feljebb. Így megvan sz Nl első 24 csapata.

És akkor a C-liga. Itt szintén lesz 4 csoportgyőztes: Finnország már biztos, perpillanat Izrael, Norvégia és Szerbia áll rájátszást érő első helyen. Ha így marad, 2020 márciusában ez a 4 csapat egymás között döntene egy helyről.

De, mivel a B divizóban felszabadult a playoff-hely, azt alulról fogják feltölteni - az Nl-rangsor alapján (annyi kikötéssel, hogy a csoportgyőztesek csak a saját ligájukból kaphatnak csapatot), és mivel a magyarok legrosszabb esetben is a 32. helyen végeznek, így ha a selejtezőcsoportokban érvényesül a papírforma, játszhatnak a rájátszásban (a playoff-sorsolást 2019. november 22-én tartják).

Tehát, a magyar válogatott most kapott időt a felkészülésre, csapatépítésre, stb. Találkozunk 2020. március 26. és 31. között!

