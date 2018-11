Politico: négy képviselői helyet szerezhet a Jobbik a jövő évi EP-választáson

A Politico szerint ha ugyanakkorra lenne a részvételi arány 2019-ben, mint a 2014-es EP-választáson, akkor a következőképpen alakulnának a képviselői helyek:

Fidesz-KDNP: 14 képviselő

Jobbik: 4 képviselő

MSZP: 2 képviselő

DK: 1 képviselő

Az előrejelzés szerint egyetlen képviselő sem jutna be az LMP-től, a Momentumtól, a Kétfarkú Kutyapárttól, illetve a Mi Hazánk Mozgalomtól se. A Liberálisokat még csak nem is mérte a Politico, az Azonnali azonban hozzáteszi, hogy a múlt héten még nem tudta a párt megmondani, egyáltalán elindulnak-e a jövő évi EP-választáson. A Politico azt sem vette figyelembe, hogy az MSZP a Párbeszéddel indul majd közös listán (nem mintha a valós támogatottsággal nem rendelkező Párbeszéd bármit is dobna ezen a konstrukción).

Érdemes felidézni, hogy a kormánypárti Nézőpont Intézet is hasonló felmérési eredményekre jutott, a Jobbik esetében például ők is ugyanannyi képviselőt írtak, mint a Politico becslése. A Nézőpont októberben közzétett kutatása szerint 13 képviselői helyre számíthat a Fidesz, 4-re a Jobbik, 1-re az LMP a jövő évi EP-választáson. Az MSZP–Párbeszéd és a DK összesen 3 mandátumra számíthat, hogy egy vagy két képviselőjük lesz, az tizedszázalékokon múlhat.