Még mindig geekparadicsom, megszokott színvonallal és erős sztárvendégekkel

Kilátogattunk az idei második PlayIT második napjára, amit röviden úgy tudnánk összefoglalni, hogy magabiztosan hozta azt, amit vártunk tőle, de a nyárihoz képest gigantikus újdonságokra senki ne számítson.

Ha a húzónév játékokat nézzük, a teljesség igénye nélkül: Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty Black Ops 4, Assassin’Creed Odyssey, a már megkerülhetetlen Fortnite, amiből egy komplett battle royale arénát is kaptunk, Forza Horizon 4, PUBG, LOL, stb. – oké, mondhatja az egyszeri gamer, ezeket, ha van rá pénzem és egyáltalán kíváncsi vagyok valamelyikre, megveszem, ha kalóz vagyok letöltöm, játszhatok én ezekkel otthon is, majd youtube-on megnézek egy gameplay videót, minek fizessek minimum 3 ezret+kaja, hát ha még gyerek is van, meg pláne.

Egyrészt kipróbálni sokkal inkább adekvát, mint videón megnézni, másrészt akkora feelingje van az egész rendezvénynek, hogy talán egy ezen a területen kibic nézelődőt is be tud szippantani, aki csak elkísérte a kicsit furcsának tűnő, de azért jóarc cosplayer haverját a rendezvényre. Apropó cosplayerek, belőlük is megvolt az aktuális adag, ráadásul olyan történelmi látványban is részünk lehetett, mint a south parkos Kenny, a Witcherből ismert Ríviai Geralt, valamint Loki (benne nem vagyok teljesen biztos) közös tánca, sőt, még valami harry potteres arc is velük topogott, priceless, na.

Ismét volt Monster Tower, találkozhattunk magyar katonákkal, fotózkodhattunk a Vastrónon, gyönyörködhettünk a gameart kiállításon és sok ilyesmi, csecsemőnek minden poén új, de rutinos PlayIT-látogatóként már nem csapkodtam a hátsómat örömömben a földhöz ezektől. Ellenben borzalmasan hangos csapkodásra érkeztem a Hungexpo megfelelő épületébe, ami, mint kiderült, onnan ered, hogy valami állat egy baseball ütővel épp most ver szét egy monitort, mármint tessék megnyugodni, szervezett keretek között, amivel meg is van az ultimate feszültséglevezető gamereknek, de azért jó, ha nem épp a használatban lévőt csapod szét, ami egy haveros-sörös-fifás estén előfordulhat akár a televízióval is, mert ugye béna játékos nincs, csak az a kurva kontroller.

A hívószó ezúttal főleg a Trónok harca volt, a Vastrón mellett találkozhattunk az egyik sárkánnyal, nevezetesen Drogonnal, méretben és kinézetben is a sorozatban látott élethű – jó, ez hülyén hangzik – másával. Ami sokkal érdekesebb, hogy itt volt Vladimir Furdik, azaz maga az Éjkirály, és Devon Murray, aki Seamus Finnigan volt a Harry Potterben, ha nincs meg, tessék felidézni, úgyis most megy a Legendás állatok 2.

Szóval, jó móka most is a PlayIT, de égbekiáltó újdonságok nincsenek, persze jogos a kritika, mégis mit akarok egy fesztiváltól, ahova nagyrészt azért mész ki, hogy játssz vagy nézd ahogy játszanak a profik, vagy cosplayereket bámulj, vagy bármi más hasonló foglalatosság. Egész napos program családosoknak/nem családosoknak is. A nap végére simán elfáradsz, dolgom végeztével burritóval jutalmaztam magam – bár a játék is felér azzal, micsoda geekparadicsom, tetszik látni! – majd úgy döntöttem, hogy mivel gyermekkorom egyik elsőszámú szocializációs meséje a Pokémon volt és azért ránéztem a Pokémon GO-ra a csarnokban is, hab tortán, hogy jön a Pokémon-film, ezért búcsúzóul vettem egy plüss Pikachut.

(Címlapfotó: Vida Veronika / PlayIT / Facebook)