Csak Kövér meg ne hallja: Orbán most teszteli a nyugatot, hogyan reagál a keleties szabotázsra

Volt már néhány eset, ami bizonyította, a Fidesz által kitalált harmadik biztonságos ország elve a gyakorlatban nem ad védelmet a migrációval szemben, de arra eddig nem volt példa, hogy egy miniszter jelentse ki a parlamentben, az egész egy megdönthető vélelem. Tényleg az a migráns, akire Orbán Viktor azt mondja?

A rezsimek egyik fő jellemzője, hogy a zsarnok akarata minden jogot felülír. Macedonia korrupt exminiszterelnökével egy teendője lenne a magyar hatóságoknak, elfogni és átadni a macedón szerveknek, hogy letölthesse hazájában a rá kiszabott börtönbüntetést. Ehhez képest Orbánék menedékjogot adnak neki, mert Soros. Igen, ma Orbán dönti el, ki a menekült. Jellemzően az, akivel üzletelni lehet, lásd a terrorizmus pénzelésével vádolt Orbán-üzletfelet, Pharaont, vagy azt a 20 ezer Rogán-üzletfelet, ki kötvénnyel lehetett a Fidesz jó migránsa.

Gruevszki kiadatását kéri Macedónia Magyarországtól Nikola Gruevszki jogerősen elítélt volt macedón miniszterelnök kiadatását kérte Szkopje Budapesttől - közölte a macedón sajtó szerdán.A hírportálok beszámolója szerint a macedón kormány kedd délután küldte el a kiadatási kérelmet Magyarországnak.Az MTI szerint Renata Deszkoszka igazságügyi miniszter kedden a sajtónak azt mondta: a kiadatáshoz szükséges dokumentumok egy részét már lefordították, egy másik részét pedig utólag küldik el.

Ön szerint Gruevszki melyik különleges képessége indokolja a különleges menedékjogi eljárást?

A tolvajbecsület. Holló a hollónak nemcsak hogy nem vájja ki a szemét, de úgy tűnik, a fészkébe is beengedi. Valószínűleg a mi hollónk is arra készül naranccsal a csőrében, hogy egyszer majd át kell repülnie egy másik diktátor fészkébe, előtte viszont még leteszteli a nyugatot, hogyan reagál az elszámoltatás keleties jellegű elszabotálására.

Semjén Zsolt, a kereszténydemokrata rajongó

Kádári nosztalgia: ne azt nézzük, hogy lehetne jobb, hanem azt, hogy lehetne rosszabb is?

Fideszes matek

A kormány politikája erre a logikára épül. Alacsonyak a bérek, de még alacsonyabbak lennének, ha lennének migránsok. Mindenesetre tragikus, amikor a pénzügyminisztérium államtitkára azzal érvel, hogy 10 évvel ezelőtt rosszabbak voltak a fizetések, ezért ő most örül annak, ha valaki 100 ezer forintot keres. Ilyen szakértelemmel az ő fizetése tényleg lehetne rosszabb, de az államtitkárokét épp most emelték meg 30 százalékkal. Én azt mondom, ha államtitkár úr őszintén örül a 100 ezres fizetésnek, keressen ő is annyit.

Múltidéző: Kövér László elveszi a szót

