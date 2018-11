Az Index dokumentummal bizonyítja, hogy pénz helyett szabadidővel váltják meg a rendőrök túlóráját

Egy rendőr ezredes Farkas József Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dandártábornoknak címzett levelét szerezte meg az Index. Az írásban a tiszt felhívja a figyelmet, hogy

az állományilletékes parancsnokok mennyire igyekeztek betartani a pénzbeli megváltásra jelölt túlórák elrendelésére vonatkozó szabályt, illetve mennyire próbálták elkerülni az ilyen elrendeléseket.

A vonatkozó törvény értelmében a rendőrök maguk dönthetik el, a túlórát pénzben vagy szabadidőben kívánják megváltani.

A levélben olvasható kimutatás szerint a megyei rendőrkapitányságokon összesen 37 842 órát számoltak el túlóraként, de ebből mindössze 2811 órát fizettek ki pénzben, a többi több mint 35 ezer órát szabadidővel váltottak meg. Hasonló a helyzet a megyei határőrségnél: a 11 835 órányi plusz munkából 889 óra lett pénzben megváltva, a többi csaknem 11 ezer órát szabadidőként „csúsztatták le”.

Ebből logikusan következik, hogy a rendőri vezetők afelé terelték a beosztottakat, hogy pénz helyett szabadidőt kérjenek, vagyis a „mezei zsarunak” nemigen volt lehetősége választani. A számok, illetve az arányok magukért beszélnek, sőt a „lényeges mennyiségbeli különbségekre” maga a jelentést író rendőr ezredes is felhívja a figyyelmet.

A rendőrök túlórapénze hónapok óta a közvélemény homlokterében van. Különösen azóta, hogy felmerült, 2019. január 1-jével megszűnne ez a fajta juttatás. Lapunknak már januárban arról beszélt egy neve elhallgatását kérő volt nyomozó, hogy a rendőri vezetők „játszanak” a túlórákkal, hogy abból minél kevesebbet kelljen kifizetni. A nekünk nyilatkozó szakember azt mondta, a többség pénzben kérte a túlórák megváltását, így ezzel az összeggel növekedett a fizetésük, sőt az

sokak családi kasszájába bele volt kalkulálva.

A nyáron a Lemil had- és rendvédelmi blog is megszólaltatott rendőröket, akik hasonló tapasztalatokról számoltak be. Az egyik nyilatkozó például ezt mondta:

Nem titok, hogy a felszerelésnél az egyik mézesmadzag a bőséges, fizetett túlóra volt, a toborzók még egy-két éve is ezzel hülyítették az érdeklődőket. Nekem például négy évvel ezelőtt konkrétan azt mondták, hogy ne riasszon vissza az alacsony alapilletmény, a fizetett túlórákkal 30-40 százalékot nyugodtan rászámíthatok.

A túlórapénzek elvételét Papp Károly korábbi országos rendőrfőkapitány szerette volna megakadályozni. Az Index májusban számolt be róla, hogy a Pintér Sándor belügyminiszternek címzett dokumentumot május 9-én szignózta Papp, aki néhány nappal később távozott a testülettől. A volt országos rendőrfőkapitány előterjesztését az Index szerint maga Orbán Viktor söpörte le az asztalról.