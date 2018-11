A pokolból a mennybe: egy balesetben majdnem elveszítette egyik karját, szinte egy kézzel vezet, de Kubica visszatér az F1-be

Hivatalos: a lengyel Robert Kubica 2019-ben a Williams-Mercedes pilótája lesz. Legutóbb nyolc éve állt rajthoz nagydíjon, 2011-ben gyakorlatilag szétszakadt a keze egy ralibalesetben. Sokáig úgy tűnt, hogy életben tartani sem lehetséges, később nagyjából biztosra mondták, hogy amputálni kell az egyik karját, erre végül ugyan nem volt szükség, de mozgásában és erejében azóta is erősen korlátozott a sérült végtagja.

Kubica egy zseni

A lengyel versenyző 2006 nyarán debütált, amikor a világbajnok Jacques Villeneuve helyét kellett átvennie a Hungaroringen. Kubica hetedikként ért célba, tehát azonnal pontokat szerzett, de végül kizárták, mert autója a súlyhatár alatt volt a futam végén. Egy hónappal később már a dobogón pezsgőzhetett, Monzában lett harmadik. A Sauber teljes szezonos szerződést adott neki 2007-re, sok minden nem történt vele abban az évben, kivéve az eszméletlenül brutális kanadai bukását, amit valamilyen csoda folytán ép bőrrel megúszott:

Egy versenyt ki is hagyott, bizonyos Sebastian Vettel ugrott be helyette, ez is mekkora történet. Kubica pont egy évvel később Kanadában szerezte első - és eddig egyetlen F1-es futamgyőzelmét, abban az évben annyira jó volt a csomag, hogy vezette is a pontversenyt, végül negyedik lett a világbajnokságon, ugyanannyi pontot szerezve, mint a harmadik Kimi Räikkönen.

2009-ben elveszítette a fonalat a BMW, dobbantottak is, Kubica a Renault-hoz igazolt, 2010 két dobogót hozott neki. 2011 ígéretesen indult: az első valenciai teszten ő volt a leggyorsabb, sőt, ekkor már érvényes szerződése volt a Ferrarihoz 2012-re.

Aztán jött február 6.

Kubica egy raliversenyen indult Olaszországban, balesetet szenvedett, a szalagkorlát kettévágta a Skodát, Kubica kezével együtt. Sokáig az is kérdéses volt, hogy életben tudják-e tartani, rengeteg vért veszített. Végül sikerült megmenteni, ezután az volt a kérdés, hogy jobb karját üssze tudják-e rakni vagy amputálni kell. Rengeteg műtéten esett át, amik sikeresek voltak.

A visszatérés

Kubica elképesztő tökösségről téve bizonyságot, két évvel a balesete után pont egy raliversenyen tért vissza. A jobb keze azonban nem volt olyan - és már nem is lehet - amilyen előtte. Későbbi nyilatkozataiból kiderült, hogy borzalmas évei voltak: néhány ralin ugyan elindult, eredményeket nem nagyon ért el, kezdte feladni álmait és próbálta valahogy feldolgozni a helyzetet és rehabilitációs feladatokat végzett a karjával, ami gyengébb és kevésbé mobilis, mint a másik.

2017 előtt úgy döntött, hogy még egyszer talpra áll és megpróbálja.

Harcos

Kubicáról gyakorlatilag mindenki lemondott már, senki nem hitte el, hogy egyáltalán vezetni tud majd újra egy formulaautót, nemhogy F1-es gépet. Ő viszont úgy volt vele, ha meg sem próbálom, már el is buktam. Keményen edzett, hogy fizikálisan készen álljon, majd februárban jelentkezett, hogy tesztelne. Tavasszal egy GP3-as autóval tért vissza a formula kategóriába, egy olasz pályán próbálhatta ki magát.

Innentől gyorsan szedte a lépcsőfokokat: június 7-én a Renault 2013-as F1-es autóját vezethette, augusztus másodikán, pont a Hungaroringen, a Renault azévi konstrukcióját tesztelhette, a 4. helyen végzett. A francia gyártó ennek ellenére úgy döntött, hogy nincs szükségük a lengyel pilótára. Az álom viszont nem ért véget: a Williams nyitott volt.

Október 12-én - szintén a Hungaroringen - a 2014-es Williams-Mercedessel gurult pályára, október 17-én - természetesen a Hungaroringen - gyakorlatilag versenyeztette őket a brit istálló Paul di Restával, ahol Kubica bizonyult a jobbnak. Végül jött a csalódás: a Williams inkább Szergej Szirotkint ültette Lance Stroll mellé 2018-ban. A csapat azt mondta, hogy Szirotkin jobb volt Kubicánál az utolsó, abu-dzabi teszten, de a kritikusok szerint inkább a többmillió euró győzte meg őket, amit az orosz hozott magával.

Kubica tesztpilóta lett, ötször egy nap teszt és két első szabadedzés volt a programja 2018-ban, sokat nem tudott mutatni a rémgyenge autóval. A belső kamerás felvételek viszont roppant érdekesek róla: jobb karja gyakorlatilag csak ott van, szinte funkció nélkül, a sebességváltó-rendszert is átalakították miatta, mert az ujjait sem tudja használni azon az oldalon. Kubica úgy jellemezte a helyzetet, hogy olyan, mintha az egyik kezében egy madarat tartana.

Mégis összejön

2018-ban úgy tűnt, hogy Kubica maximum tesztpilótai szerepkörre számíthat az F1-ben, versenyző már soha nem lesz belőle. Nagyjából egy hónapja történt egy jelentős változás, ami az F1-hez a kiscsapatoknál ma már sajnos elengedhetetlen pénzt jelentette. Kubica fontos támogatót talált Lengyelországban. A Williams Szirotkinnek is kvázi eladta az egyik ülést, ahogy Strollnak is. Kubicát is a pénz tette újra térképre náluk, George Russell már korábban szerződést kapott, de ő a Mercedes neveltje, ezért nála más a helyzet.

Tud versenyezni?

A teszteken egyértelműen kiderült, hogy az időmérős tempója most is megvan Kubicának. A kérdés majd az lesz, ha a futamon gyors kormánymozdulatokra, azonnali reakciókra és hosszútávú állóképességre lesz szükség, mire lesz képes. Kubicának a szintmérő egyértelműen Russell lesz, aki 21 éves szupertehetség, nemhiába ragaszkodik hozzá a Mercedes.

Kubica álma már így is teljesült, mindenki - bizonyos időszakokban még maga is - azt gondolta, hogy örökké vége F1-es karrierjének, 34 évesen viszont újra nagydíjakon indulhat majd. Mi nagyon szurkolunk neki, hogy meg tudja mutatni, miért tartotta mindenki őt a jövő világbajnokának.