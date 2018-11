Brit hadihajó járt a Fekete-tengeren, 17 orosz vadászgépet küldtek rá

Incidens érte az HMS Duncan brit hadihajót a Krím közelében, a Fekete-tengeren - írja a SkyNews. A hajó egy NATO-flottát vezetett, az orosz légierő 17 gépe fogadta. A lap szerint orosz részről is veszélyes volt a játék: annyira közel repültek a Duncanhez, hogy a hajó radarrendszerével olyan zavart idézhetett volna elő a vadászgépek elektronikájában, hogy azok lezuhanhattak volna, ráadásul a Duncan biztonságát 48 rakéta is óvja.

A zászlóshajó nem csak repülőgépekkel, hanem kémhajókkal is találkozott, amikor a szíriai vegyifegyver-létesítmények elleni NATO-csapásban vett részt. Mike Utley sorhajókapitány szerint az elmúlt 25 évben egyetlen tengeri eszközüknek sem volt része ilyen súlyos incidensben. Arról is beszélt, hogy talán naivak voltak az oroszok és nem mérték fel pontosan, mire képes ez a hajó. Azt is hozzátette, hogy az ilyen esetek megmutatják, hogy tényleg kihívást jelent Oroszország.

Az esemény még májusban történt, a Channel 5 készített dokumentumfilmet róla, az orosz légtérbe való visszatérés előtt az egyik pilóta üzenetet is küldött a Duncan legénységének: "sok szerencsét, srácok!".