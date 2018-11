Sneider Tamás üzent az ellenzéknek: „Használjuk ki az ellenzéki sajtót!”

Sneider Tamás emlékeztetett, most már több mint 160 sajtópert vesztett el a kormánypárti sajtó, és csalódásának adott hangot, ha ez nem ébreszti fel a magyar társadalmat, hogy ez a rendszer már nem kádári, hanem rákosi korszakot idézi. Hangsúlyozva, most már az ő családját is zaklatják.

A pártelnök a kormánypárti sajtó jobbikos bojkottja kapcsán felszólította a teljes ellenzéket:

„használjuk ki az ellenzéki sajtót!”

Szerinte ha ezt megfogadnák az ellenzéki pártok, akkor lenne rendszerváltás, különben csak asszisztálnak a hatalomhoz. Emlékeztetve az ATV műsorának kérdezőit, korábban a mostani ellenzéki sajtó ellen is nagyon sok pert is megnyert a Jobbik.

„Nyilván nem menekülök”

- magyarázta Sneider Tamás, hozzátéve, könnyen beszél Volner János a médiaszereplésekről, a Jobbikból kilépett politikust ugyanis meghívják minden nap a köztelevízióba, míg őt nem.

A kilépőkkel kapcsolatban elmondta azt is a,

„hamarabb fog egy ember csatlakozni a Fidesztől a Mi Hazánkhoz, mint a Jobbiktól”.

A Toroczkai-féle párttal kapcsán megjegyezte azt is, ugyanolyan mint a KDNP, a Fidesz farvízére akarnak jutni.

Mivel az ATV-ről van szó, szóba került Gyurcsány Ferenc is; de Sneider Tamás ismét leszögezte, semmilyen közös munka nem képzelhető el a korábbi miniszterelnökkel, ugyanakkor ahhoz, hogy leváltsuk a „legkorruptabb embert” (Orbán Viktort - a szerk.), széles ellenzéki együttműködésre van szükség.

Sneider Tamás közölte, sokkal rosszabb lesz a gazdasági helyzet, a hatalmat pedig Kubatov-gárdákkal fogja megszervezni Orbán Viktor, „ha nincsenek határozott személyek, akkor semmilyen hatása nem lesznek ezeknek az eseményeknek” - utalt az ellenállásra a politikus. Kérdésre elmondta, passzív ellenállásra készülnek, de

„zászlóvivők kellenek a hatalom ellen”.

Felmerült a radikalizmus kapcsán az elszakított területen élő magyarság sorsa is, mire a politikus leszögezte, csak úgy, mint a pártja, kiáll a területi autonómia mellett.

