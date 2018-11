Már a magyarok fele mobilon keresztül készül a karácsonyra

A kutatás eredményei alapján a magyar felhasználók szerint a kényelem és a gyorsaság a legfőbb érv a mobilos vásárlás mellett. A többség, 82 százalék a kanapéról vásárol. A válaszadók 25 százaléka kihasználja, hogy fel sem kell kelnie az ágyból ahhoz, hogy beszerezze a kiszemelt árucikkeket.

Az MTI szerint a megkérdezettek 72 százaléka használ valamilyen vásárlási applikációt, közülük a többség telefonján több ilyen alkalmazás is van. Az európai trendeknek megfelelően leggyakrabban a magyarok is ruhát és elektronikai cikkeket vásárolnak mobilról. A megkérdezettek leginkább hétköznap délután és munkaidő után szeretnek online rendelni telefonjukról, de mint a legtöbb európai vásárló, a magyarok is szívesen töltik vásárlással az ebédszünetet vagy a napi ingázással töltött időt.

A kutatás szerint egész Európában jelentős az aktív mobiltelefonos vásárlók aránya. Az Egyesült Királyságban és Németországban a megkérdezettek csaknem fele, 47 százaléka legalább heti egyszer vagy még gyakrabban vásárol mobilról, az európai átlag ebben a tekintetben 39 százalék.

Az európaiak csaknem háromnegyede tervezi, hogy a mobiljáról vásárol karácsonyra.

Az ajándékok 19 százalékát tömegközlekedés közben, 18 százalékát munkahelyi szünetekben szerzik be a felhasználók, 9 százalék pedig az ebédszünetben vásárol.

Különösen az angolok, az írek, a spanyolok és a franciák tartják kiemelten fontosnak a vásárlás biztonságát, a lengyel, a német és svájci fogyasztóknak viszont a gyorsaság a legfontosabb.

A megkérdezettek több mint fele, 54 százaléka vásárolt már valamilyen ruhát vagy kiegészítőt mobileszközön, a németeknél ez az arány meghaladja a 68 százalékot. Az elektronikus cikkek 40 százalékos aránnyal követik a ruházati cikkeket.