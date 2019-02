Eltűnik a Sauber név a Forma 1-ből

Az olasz Alfa Romeo még tavaly vásárolta be magát a Sauberbe. Az ügyletet a háttérben a Ferrari intézte, amely egyben technikai segítséget is nyújtott a patinás istállónak. Az új csapatfőnök, Frederic Vasseur irányítása révén egy új korszak köszöntött be az alakulatnál, ugyanis lemondta az elődje által kötött megállapodást a Hondával, és helyette a Ferrarival fűzte szorosobbra a kapcsolatot.

A névváltást a Crash.net szúrta ki az FCA közleményében: „A 2019-es Forma-1-es világbajnoki szezonban két legendás márka – az Alfa Romeo és a Sauber – a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönennel és a fiatal olasz Antonio Giovinazzival tér vissza a világ versenypályáira már Alfa Romeo Racing néven, ami a korábbi Alfa Romeo Sauber F1 Team elnevezést váltja.”

A közleményben ugyanezt megerősíti a csapatfőnök Frederic Vasseur is. Hozzátette, hogy örömükre szolgál, hogy Alfa Romeo Racingként indulnak a továbbiakban, tavaly

„fantasztikus fejlődést értek el mind technikai, kereskedelmi és a sportügyek frontján is”.

A cél abban áll, hogy a csapat minden egyes szektorát fejlesszék, miközben a versenyzés, a technológia, és dizájn iránti szenvedélyük fogja vezérelni őket.

Az Alfa Romeo Racing február 18-án, a barcelonai teszt első napján mutatja be 2019-es autóját.