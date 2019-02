Az EMMI csak egy excell-táblázattal járult hozzá a kórházaknak ágyakat gyűjtő apa akciójához

Januárban portálunk is beszámolt arról a sárbogárdi édesapáról, aki novemberben indított gyűjtést, miután hároméves kislányát a székesfehérvári kórházban ápolták, ahol azzal szembesült, hogy az anyukák egy része a földön, vagy a székeken kénytelen aludni gyermeke mellett.

Most a 444 közölte Orosvári Zsolt nyílt levelét arról, hogy február első hétvégéjéig nagyjából 4 millió 800 ezer forintot sikerült gyűjteni, amiből több mint 300 darab ágyat tudtak vásárolni és a vidéki és fővárosi kórházak között szétosztani.

A lap azt is megtudta, hogy idő közben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) is válaszra méltatta a férfit. Egy Excel-táblázatban gyűjtötték neki össze, hogy melyik kórháznak hány vendégágyra lenne szüksége. Az Orosvári Zsolttal együtt dolgozó Anyák az anyákért alapítvány most dolgozza fel ezt.

Az akcióhoz az EMMI tehát eddig csak egy Excell-táblázattal járult hozzá, de Zsolt reméli, hogy sikerül kiharcolniuk, hogy a minisztérium elintézi nekik, hogy valamilyen formában visszakaphassák visszakaphassák az ágyakra kifizetett összeg áfáját, hogy abból újabb ágyakat vehessenek, vagy a minisztérium ezt maga tenné meg.

A férfinak azonban nem csak a minisztériummal kell küzdenie, hanem sok helyen a kórház vezetése sem akarja elfogadni a felajánlást.

"Még most is vannak olyan intézményvezetők, akik elutasítják a segítséget. Nekik majd a gyermekek szüleivel kell elszámolniuk!"

- mondja a férfi, aki sokakat inspirált a kezdeményezésével. Egy budapesti filmgyár varrodájának dolgozói például a gyermekosztályokon szintén hiánycikknek számító olyan, sterilizálható kis ingecskéket kezdtek varrni, amiket műtét után viselnek a gyerekek.