Karácsony Gergely nyerte a baloldali előválasztást

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke elsöprő győzelmet aratott a baloldali előválasztás során. A főpolgármesterségért való indulás így Horváth Csaba szocialista jelöltnek elúszott, a 82-18 százaléknyi szavazatarány megmutatta, hogy esélye sem lenne Tarlós István jelenleg regnáló és a Fidesz színeiben újra induló főpolgármesterrel szemben az őszi választásokon.

Az előválasztáson több mint 34 ezer ember vett részt, 81 szavazat volt érvénytelen. Karácsony 27 ezer 598 szazvazattal nyert, Horváth Csaba 6535 szavazatot kapott.

Az eredményhirdetés után Horváth Csaba elismerte, hogy tisztességes versenyben maradt alul és örül, hogy nem a pártelnökök, hanem a budapestiek választották ki az esélyesebb jelöltet.

"Jó szívvel tudom támogatni a budapestiek döntését"

-mondta, ezzel tudatva, hogy beáll Karácsony Gergely mögé, aki úgy véli, hogy a budapestiek már nem pártokban, hanem szövetségekben gondolkoznak és a „mai nap vesztese csak a Fidesz”.

Az előválasztást meglepően nagy érdeklődés kísérte, még a szervezőket is meglepte a 34 ezres részvétel, többször elfogytak a szavazópapírok a sátrakban és pártirodákban.

Karácsony Gergely mögé nem csak az MSZP és a Párbeszéd állt be, de a kampány során a DK támogatását is megkapta. Ezzel a háttérrel mérkőzhet meg a második fordulóban a Liberálisok jelöltjével, Sermer Ádámmal és a függetlenként induló Puzsér Róberttel, aki mögé ezidáig az LMP állt be.

(Fotó: Mónus Márton/MTI)