Fideszes álhír, hogy a Jobbik bevándorláspárti lenne

De kezdjük azzal, hogy mit is mondott pontosan Gyöngyösi Márton a Jobbik évadnyitóján, amit aztán a kormánypárti média átköltött.

„Ha Orbán Viktort nem tudjuk megfékezni, akkor jöhet a jogoknak a megvonása az Európai Unióban, a nyugati határok lezárása, a kint dolgozó magyar honfitársainknak a hazaküldése, és Magyarország kizárása az Európai Unióból. Ez Orbán Viktor rossz forgatókönyve. Van egy jó forgatókönyve is Orbán Viktornak, amit sokkal inkább nevezhetnénk felforgatókönyvnek. Ha kellő számú populista és szélsőséges jó barátját maga köré szervezi Orbán Viktor, akkor Európának a szétzúzását és zűrzavarnak a keltését tudják közösen megszervezni. Drótakadályokkal szabdalt, újra egymás ellen ágáló közösségeknek az Európáját láthatjuk ezek után, kiszolgáltatva Európát az Orbán Viktor és barátait támogató külső hatalmaknak. Ebben a rendszerben a demokrácia álarcát sem kellene fenntartania a Fidesznek, ezért Orbán Viktor számára ez is egy opció. Ezekkel a forgatókönyvekkel szemben kell alternatívát nyújtanunk, mint felelős pártnak, és minél több képviselőt küldeni az Európa Parlamentbe május 26-án”

- jelentette ki február 2-án a Jobbik elnökhelyettese. Ezt „fordította” aztán úgy le a kormánypárti sajtó, hogy az ellenzéki párt nem akar újabb kerítéseket, elfogadhatatlan a határzárakat, mert csak konfliktusokat okoznak a tagállamok között. Úgy állították be a Jobbikot, mintha nyíltan vállalta volna bevándorláspártiságát, és még a kerítéseket is lebontaná.

Valójában Gyöngyösi Márton az európai parlamenti választás tétjét vázolta fel, vagyis, hogy Orbán Viktor felelőtlen, konfliktuskereső külpolitikája két irányba vezethet:

Magyarország teljes leszakadásához és kizárásához az Európa Unióból,

vagy, ha Orbán számításai jönnek be, akkor veszélybe kerülhet a schengeni egyezmény, a belső határőrizet megszüntetését drótakadályok válthatják fel, felbomolhat az európai közösség.

A Jobbik elnökhelyettese ezzel szemben fogalmazott meg alternatívát, hangsúlyozva, hogy ez az Európai Unió már nem olyan, mint korábban volt. 2019-re gyökeresen megváltozott a természete, és ma már a kritikáknak, illetve a vitáknak is helye van. A kormánypárti sajtó ebből vonta le azt a szándékosan félrevezető következtetést, hogy a Jobbik „meghirdette a migrációpárti uniós elithez igazodás politikáját”.

Gyöngyösi Márton tényleg beszélt a migrációról és a külső határokról, méghozzá a következőképpen fogalmazott:

„A mi ajánlatunk, hogy ne csak hősködjünk és beszéljünk a bevándorlásról, állítsuk is meg. Állítsuk helyre a határőrséget, és a határvédelemnek a költségét ne csak mi álljuk, szálljon be Európa is, hiszen az nemcsak Magyarországot védi, hanem az egész kontinensünket és az egész civilizációnkat. (…) Határozott, közös európai határvédelmet és az illegális migrációval szembeni védelmet ajánljuk.”

A migráció a Jobbik EP-programjában is szerepel

Aligha nevezhetőek bevándorláspárti állásfoglalásnak a Jobbik elnökhelyettesének kijelentései. A kormánypárti sajtó arra sem vette a fáradtságot, hogy utánanézzen az ellenzéki párt európai parlamenti választásra készült programjának.

„Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy Európa nehezen tud fellépni az illegális bevándorlással szemben. Noha egyre több ország látja be a veszélyeket, és még az olyan hagyományosan »bevándorláspárti« államok is, mint Németország, Svédország, Olaszország vagy éppen Ausztria sorra szigorítanak bevándorlási politikájukon, amíg nincsen egységes európai válasz, aligha érhetünk el tartós sikert”

- olvasható a Jobbik 2019-es EP-programjában.

Az ellenzéki párt európai megoldást sürget a migrációval szemben, globális problémának nevezi az illegális migrációt, ami ellen együttes erővel kell fellépni, mert „hosszú távon még a legnagyobb egyéni erőfeszítések sem állíthatnak meg egy ilyen súlyú folyamatot”.

A Jobbik szerint nem fenntartható, hogy Magyarország és néhány másik állam egyedül védje meg az Európai Unió határait. Az ellenzéki párt a 2015-os migrációs krízis tetőzése óta egy ütőképes magyar határőrség felállítása mellett érvel (ezt a Fidesz vagy elutasította vagy nem hajlandó tudomást venni róla), amihez az EU valamennyi tagállamának hozzá kell járulnia. Ugyanakkor a Jobbik EP-programja azt is hozzáteszi, ha valamelyik tagállam nem tudja vagy nem akarja megvédeni külső határait, akkor ott a Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) által kell segítséget nyújtani.

Programjában a Jobbik azt is egyértelműen leszögezte:

„Ellentétben sok nyugati állammal Magyarország nem vett részt a gyarmatosításban, és soha nem törekedett kontinenseken átívelő politikai és gazdasági hatalomra. Ezért nem szeretnénk mi felelni más országok politikai baklövéseiért és tömegesen befogadni azok kárvallottjait – a mai illegális bevándorlók túlnyomó többségét.”

Az ellenzéki párt szerint abszurd, hogy az Európai Unió bevándorlás szempontjából több tagjelölt országot is „nem biztonságos államnak” tart, ahová nem lehetséges az illegális bevándorlók visszatoloncolása. A Jobbik álláspontja az, hogy amelyik ország képes az uniós csatlakozási tárgyalásokat hivatalosan is megkezdeni, azt biztonságos államnak kell tekinteni.

A párt az embercsempészet megállítása kapcsán minimális elvárásként határozta meg, hogy minden olyan szállítóeszközt, amelyet embercsempészet céljából használnak, azonnal el kell kobozni. Továbbá támogatna minden olyan harmadik országgal kötött egyezményt, mely garantálja, hogy polgáraik hazájukban maradjanak és ne induljanak el Európa felé.

A Jobbik visszautasítja a fideszes hazugságokat

Hétfőn a Jobbik közleményben utasította el a kormánypárti sajtó valótlanságokat állító híradásait. Gyöngyösi Márton emlékeztetett rá, korábban Vona Gáborról, a Jobbik volt elnökéről terjesztette a Fidesz, hogy le akarja bontani a határzárat, majd a választás után elismerték: erről is hazudtak. A párt elnökhelyettese arra is felhívta a figyelmet, hogy már több jogerős bírósági ítélet is cáfolta a kormánypárti hazugságokat.

Az Alfahír megkeresésére reagálva Bana Tibor, a Jobbik alelnöke szintén elutasította a Fidesz hazugságait.

„Magyarországra egyedül Orbán és a Fidesz engedett be migránsokat, elsősorban letelepedési kötvényekkel. Mindeközben az Orbán-kormány magyarok százezreit tette migránssá, akik elhagyták az országot a rendkívül alacsony fizetések, az embertelen munkakörülmények és a diktatórikus légkör miatt”

- jelentette ki Bana Tibor az Alfahírnek.

Hangsúlyozta: a Jobbik ennek véget kíván vetni, a párt EP-programjában egy szabad, biztonságos és igazságos jövőt kínálnak minden magyar embernek, „éljenek itthon, az elszakított területeken vagy Nyugat-Európában”.

Kockázatosak a lepelepedési programok

Két hete írtunk arról az Alfahíren, hogy az Európai Bizottság átfogó jelentést nyújtott be a több uniós tagállamban is működő befektetői állampolgársági és befektetői letelepedési programokról. A jelentés szerint ezek a konstrukciók különösen a biztonság, a pénzmosás, az adókijátszás és a korrupció tekintetében jelenthetnek veszélyt.

Magyarországon 2013 júniusa és 2017 márciusa között működött a kétes hírű letelepedési kötvényprogram. Nemrégiben a Transparency International Magyarország a Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól kért adatok alapján arról számolt be, hogy a letelepedési kötvényeknek köszönhetően kis híján 20 ezer külföldi kapott engedélyt 2013 és 2017 között arra, hogy Magyarországon tartózkodjon, vagy akár le is telepedjen.