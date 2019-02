Boross Péter emelkedett és színvonalas szavai természetesen nem maradtak visszhang nélkül, sőt, olyannyira jól sikerültek, hogy az ellenzéki pártok ismét közös közleményben tiltakoztak az Antal-kormány egykori belügyminiszterének szavai miatt.

"Nyugati pénzzel a háttérből le akarják bontani még a hagyományos társadalmi szerepeket is. Például eddig bármilyen elfajultak is voltak a politikai csatározások, sekélyes a beszédmód, de mégsem a nőkhöz kötődtek ezek az ordenáréságok. A férfiakra osztották az alantasabb szerepeket, akik meg is feleltek ezeknek a durvasági elvárásoknak. Most ellenben a női politikusok viszik a prímet a primitívségben, a színvonal alatti akciók terén. Ezt láthattuk az országházi botrányokozás vagy az MTVA-székházban való garázdálkodás alkalmával is."