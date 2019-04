20 ezer forintért bérel plakáthelyeket a Mi Hazánk Mozgalom

A Magyar Hang érdeklődésére Novák Előd, a Mi Hazánk kampányfőnöke elmondta: országszerte 150 óriásplakátjuk került ki, ezeknek a bérleti díja 20 ezer forint plusz áfa, vagyis egy hónapra összesen 3 millió forint plusz áfa.

A politikus elmondása szerint erre adományokból volt pénzük, mivel pártjuk nem kap állami támogatást, így ilyen adakozásokból tartják el magukat. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy kampányuk „jóval szerényebb, mint például Simicska Lajos támogatása idején a Jobbbiknak volt”, akkor 4000 óriásplakáton, 800 hirdetőoszlopon és 300 úgynevezett citylighton hirdetett a párt. Novák Előd fontosnak tartotta leszögezni, a Mi Hazánknak nincs és nem is lesz oligarchája.

Nem tudják, hogy pontosan kinek a felületein hirdetnek

A Mi Hazánknál egyébként azt tervezték, hogy 300 ilyen felületen hirdetik majd magukat, akár már márciusban. Tárgyaltak is több kisebb céggel, foglaltak is felületeket, ám az utolsó pillanatban ez a terv meghiúsult, mert a „kormányközelivé vált Publimont bekebelezte szinte az összes felületet”, így ezen a cégen múlott, hogy kinek ad lehetőséget és kinek nem. A Mi Hazánknak pedig márciusban nem jutott hely, Novák Előd szerint a kormánypropagandának adtak mindent. Áprilisban is csak jelképes mennyiséget kapott a nemzeti radikális párt, illetve a velük szövetséges MIÉP-nek és FKgP-nek semmit sem biztosítottak, hiába kérték külön is.

A mostani 150 plakát kihelyezésére végül egy olyan kis reklámügynökséggel szerződtek, amely kapcsolatban áll plakátcégekkel, így a párt lényegében nem is tudja, hogy pontosan kinek a felületein jelentek most meg szlogenjeik. Novák Előd elmondása szerint most egy hónapot látnak, hogy májusban mi lesz, azt még egyelőre nem tudta megmondani.