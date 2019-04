Pintér együttműködne a roma közösségekkel - a belügyhöz került a társadalmi felzárkóztatás

Május elsejétől a Belügyminisztériumhoz kerül a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság - jelentette be a belügyminiszter szerdán Budapesten, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) konferenciáján.

Az MTI beszámolója szerint Pintér Sándor a romák világnapja alkalmából szervezett Roma nők, gyerekek, családok című rendezvényen közölte,

a terület továbbra is a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt marad,

a szakmai munkáért pedig miniszterelnöki biztosként Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke felel.

Tiszteletben tartják majd a területen eddig elvégzett munkát és gondos gazdaként folytatják az elkezdett programokat - emelte ki a miniszter.

Pintér Sándor arról beszélt, hogy eddig az ország egész területén akartak eredményeket elérni, sok terv azonban "szétforgácsolódott", és nem jutott el a célzott társadalmi rétegekhez. Megfelelően kell fókuszálni, ezért a feladatokat koncentráltan szeretnék végrehajtani, térségekre, városokra összpontosítanak, és 300 települést jelölnek ki, ahol elkezdik a munkát - ismertette a miniszter.

Hozzátette, együtt szeretnének működni a roma közösségekkel, a roma vezetőkkel, a polgármesterekkel, az egyházakkal és a gazdasági élet szereplőivel is. A belügyminiszter kitért arra is, hogy a közfoglalkoztatáson keresztül sikerült több tízezer romával eredményes és gyümölcsöző kapcsolatot kiépíteni, és nemcsak az általuk elvégzett munka volt nagy eredmény, hanem az is, hogy a korábbi munkanélküliek közül sokan utat találtak a munka világába.