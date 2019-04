Itt a hivatalos lista a falusi csok településeiről

Elérhetővé vált azon magyar települések hivatalos listája, ahol elérhető lesz a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (falusi csok).

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken arról adott tájékoztatást, hogy összesen

2486 hátrányosabb helyzetű, 5000 fős lélekszám település került a listára.

A program 2019. július 1-jével indul, és egyelőre három évig, 2022. június 31-ig lesz elérhető. Ugyanakkor a kormány monitorozni fogja, milyen hatása van a falusi csok támogatási rendszerének a kistelepüléseken. Ha 2022-ben továbbra is van igény a programra, akkor dönthetnek a folytatás mellett, illetve az érintett települések listáját is felülvizsgálhatják, akár bővíthetik is.

Az MTI arról számolt be, hogy a kormánybiztos által hozott adatok szerint a 2015 óta 100 ezer fiatal pár által igénybe vett csok egyharmadát falvakban, kistelepüléseken használták fel. Ezek azonban jellemzően valamilyen turisztikai vagy gazdasági erőcentrum vonzáskörzetében, agglomerációkban található kistelepülések.

A falusi csok rendszerében a kedvezményezett kistelepüléseken használt lakás és ház vásárlására, illetve a megvásárolt ingatlan felújítására, korszerűsítésére és kibővítésére egy gyermek megléte vagy vállalása esetén 600 ezer forint, kettő gyermek eseten 2 millió 600 ezer forint, három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a fiatal párok.

A kormánybiztos beszámolt arról, hogy a kormány döntése szerint

a falusi csok támogatását kiterjesztik az egész ország területén a külterületi lakóingatlanokra, vagyis a tanyákra is.

Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy a visszaéléseket megelőzendő, a kormány bizonyos kritériumokat is beépített a rendszerbe, így a támogatás igényléséhez erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet és két év társadalombiztosítási jogviszony szükséges. Ezen túl a programban saját vállalkozás vagy közeli hozzátartozó tulajdonában lévő lakóingatlan megvásárlására nem lesz lehetőség, a támogatás felhasználását pedig részben a települési jegyző, részben a járási hivatalok hatáskörének szélesítésével szigorúan ellenőrzik majd.