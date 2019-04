Megérkezett a Csillagok háborúja-sorozat legújabb az eredeti sztorit - elvileg - végleg lezáró, kilencedik részének első előzetese. Az utolsó részt, az Ébredő Erőhöz hasonlóan J.J. Abrams rendezte.

Az előzetes érdekessége, hogy a végén mintha az egykori Sötét Nagyúr, Darth Sidious hangját lehetne hallani.

A film hivatalos címe is kiderült: The Rise Of Skywalker.