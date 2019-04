Ismét becsapták az MTVA-székház ajtaját az ellenzéki politikusok előtt

Egy órás blokádot hirdetett az ellenzék az MTVA-székházánál, mert elképesztőnek tartják, hogy a kormány

„az EP-kampány alatt megint lefejező osztagnak használja a közmédiát”.

Az ellenzéki politikusok ismét Papp Dániel igazgatóval szerettek volna beszélni, akinek egy 5 pontos követelést adnának át, amiben az alábbiak szerepelnek.

Követelik, hogy konszenzusos vezető álljon a közmédia élén, akit a paritásos Médiatanács jelölne ki, ami egy egyenlő részben kormánypárti és ellenzéki tagokból álló testület lenne. Követelik a fizetett kormánypropaganda törvényi tiltását, valamint, hogy a Magyar Távirati Iroda ne cenzúrázza a pártok és civil szervezetek közleményeit. Követelik, hogy a közmédia élő műsoraiban a kormánypárttal egyenlő arányban szerepeljenek ellenzéki politikusok. A kampány ideje alatt pedig minden párt kapjon, egyenlő rendszeres megjelenési lehetőséget. Követelik a közmédia jelenlegi költségvetésének harmadára csökkentését, az ebből megtakarított tízmillárdok kórházakra és oktatásra való fordítását. Végül követelik, hogy a közmédia számoljon be minden egyes EU-s beruházásról, annak pontos megjelölésével, hogy az milyen és mekkora uniós forrásokból valósult meg.

Berg Dániel a Momentum elnökségi-tagja, Csányi Tamás jobbikos képviselő és Szél Bernadett volt LMP-társelnök a parkolón keresztül szerették volna megközelíteni az épületet, okulva abból, hogy korábbi akcióik során a bejáratnál feltartóztatták őket. Azonban most sem jártak nagyobb sikerrel. Az új útvonalon azzal a felkiáltással csapták be előttük, az ajtót, hogy "itt nincs személyforgalom", majd egy köztévés személyt ugyanott beengedtek. A képviselőket a biztonságiak annak ellenére, hogy törvényileg joguk van az épületbe való bejutásra, arra hivatkozva nem engedik be, hogy a házirend erre nem ad lehetőséget.

Mindeközben Hadházy Ákos független és Ander Balázs jobbikos országgyűlési képviselő Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagjának kíséretében a recepción próbáltak átjutni. Amikor épp egy biztonsági ember próbálta őket kitessékelni az épületből megérkezett Fábry Sándor, aki örömmel beengedte volna a politikusokat, de a biztonságiak megkérték a képviselőket, hogy hagyják ki a művész urat az akcióból.

„Nyugodtan, lazán udvariasan, humorral, mint a Riga-lánc”

-búcsúzott Fábry a biztonságiaktól.