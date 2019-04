Most nem egy templomban, hanem egy templomért imádkoztak - gyertyát gyújtott a Jobbik IT a Notre-Dame-ért

A Jobbik IT elnöke, Keresztesy Gergő kedd reggel közölte, hogy gyertyagyújtást és csendes imádságot szerveznek a budapesti Szent István Bazilika elé, amelyre pártállástól függetlenül mindenkit várnak.

A Notre-Dame nemcsak az egyetemes európai kultúra, hanem a kereszténység egyik kiemelkedő jelképe is, melynek végleges elvesztése tragédiával érne fel. Most az egész világ Párizsra figyel és imádkozik, hogy megmaradjon ez a felbecsülhetetlen kincsünk a következő nemzedékek számára is - fogalmazott Keresztesy Gergő.

Idetartozik, hogy a Notre-Dame tragédiája megmozdította a gazdagokat is, és nemcsak együtt érző szavak, hanem már 192 milliárd forintnyi adomány is érkezett.