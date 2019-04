230 ezer aktivista buzdít arra, hogy szavazzunk májusban

Európa-szerte csaknem 230 ezren csatlakoztak az Európai Parlament (EP) politikamentes tájékoztató kampányához, amelyben a választási részvételre ösztönöznek.

A Magyarországon Szavazni fogok címen futó kampányhoz idehaza mintegy nyolc és fél ezren csatlakoztak, hogy elmondják, miért tartják fontosnak voksuk leadását a májusi szavazáson. Az idén először meghirdetett Szavazni fogok (This time I'm voting) kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus részvétel, a szavazás fontosságára, ösztönözze a részvételt az európai választáson, és mozgósítsa azokat, akik hasznosnak gondolják az EU-t.

Az Európai Parlament mint intézmény nem támogat egyetlen politikai csoportot vagy jelöltet sem, azt tartja fontosnak, hogy a szavazópolgárok éljenek választójogukkal, a lehetőséggel, hogy befolyásolják a döntéseket. A kezdeményezéshez Magyarországról a szavaznifogok.eu weboldalon lehet csatlakozni, ehhez névre és email-címre van szükség. A regisztrálók egyedi linket kapnak, amelyre elkészíthetik saját videójukat arról, miért tartják fontosnak a választási részvételt, és ezt a linket megoszthatják ismerőseikkel az online térben.

A feliratkozók így hitelesen, a "saját nyelvükön" adhatják tovább, kinek miért fontos, hogy részt vegyen jövője alakításában. A weboldalon önkéntesként is lehet csatlakozni a kampányhoz, ők események, rendezvények szervezésében, előkészítésében vehetnek részt.

Az Európai Parlament magyar kapcsolattartó irodája az MTI-vel azt közölte: a legfrissebb adatok szerint Európa-szerte 228 194 feliratkozója van a kampánynak, közülük 21 586 önkéntes, azaz regisztrációjakor jelezte, hogy online vagy offline szívesen rendezne vagy segítene rendezni eseményeket.

Magyarországon jelenleg 8488-an regisztráltak, közülük 681-en önkéntesnek is jelentkeztek. A Szavazni fogok közösség tagjai saját mikrokörnyezetükben mozgósítanak, az EP magyarországi kapcsolattartó irodája mintegy húsz hazai önkéntessel áll folyamatosan kapcsolatban, ők saját rendezvényeket is szerveznek. Regisztrációjuknál a Szavazni fogok közösség tagjai érdeklődési köreiket is megjelölhetik, a három legnépszerűbb téma Magyarországon az EU és a fiatalok kapcsolata, Európa jövője, valamint az EU és a jogok kapcsolata.

Az EP magyar kapcsolattartó irodájának tájékoztatása szerint a kampány egyik fő célcsoportja a fiatalabb korosztály. Bár a fiatalok mennek el legkevésbé szavazni, egyre több végzős középiskolás, egyetemista és fiatal munkavállaló érdeklődik a Szavazni fogok iránt. Az iroda több helyen rendezett fórumot ugyanakkor nyugdíjasoknak is. Több diák- és ifjúsági szervezettel - mint az Erasmus Student Network, a HEAD (House of European Affairs and Diplomacy), a Doktoranduszok Országos Szövetsége - is együttműködik az EP az intézményi kampányban, ezek a szervezetek az EP-vel közösen vagy önállóan szerveznek Szavazni fogok rendezvényeket. A regionális eseményeken a Europe Direct hálózata nyújt segítséget. Az EP magyarországi kapcsolattartó irodája az első rendezvényét tavaly októberben tartotta, akkor találkoztak a legkorábban a közösséghez csatlakozó magyar önkéntesekkel.

Azóta vidéki nagyvárosok egyetemein, középiskoláiban, városházáin, könyvtáraiban jártak országszerte, február közepén pedig kétnapos tréninget tartottak 250 önkéntesnek.

A rendezvények naptára folyamatosan frissül a https://magyarorszag.szavaznifogok.eu/ oldalon. Öt éve az EP-választáson a jogosultak 42 százaléka vett részt, Magyarországon a részvételi arány 29 százalékos volt.