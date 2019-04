Szijjártó szerint ma már elmondhatjuk, hogy a szerbek és a magyarok barátok

Szerbia egyre erősebbé válik, és azért erősödött meg, mert vezetői nem hagyták figyelmen kívül a nemzeti érdekeket – jelentette ki az MTI beszámolója szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban Aleksandar Vucic szerb államfő kampányrendezvényén.

"Néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy a magyar külügyminiszter a szerb kormánypárt kampányrendezvényén vegyen részt. Hogy most itt vagyok, bizonyíték arra, hogy még a legnehezebb dolgokat is meg lehet oldani, ha hiszünk bennünk"

- emelte ki Szijjártó Péter.

Ennek megváltozása személyes erőfeszítések eredménye - tette hozzá, majd rámutatott, hogy Szerbia elnöke, Magyarország miniszterelnöke, a Fidesz, a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség vezetői mind hozzájárultak a kapcsolat javításához.

"Ma már elmondhatjuk, hogy a szerbek és a magyarok barátok, sőt a két ország kapcsolata még soha nem volt olyan jó, mint most. Itt az ideje, hogy felismerjük, sokkal több minden szól az együttműködés mellett, mint ellene"

- fogalmazott.

Szijjártó Péter szerint Közép-Európa egyre erősödik, mert a kormányok saját nemzeti politikájukat folytatják „minden nyomás ellenére”. Hozzátette: az erős Közép-Európához azonban erős Szerbiára is szükség van. Azt hangoztatta, biztos abban, hogy a magyarok és a szerbek a jövőben nagy dolgokra lesznek képesek együtt, mert biztos értékekre épül mindkét ország vezetése.

Arról is beszélt, hogy Magyarország és Szerbia stabilitása nagy kincs, amit azonban sokan "külső beavatkozással, lázítással és hazugsághalmokkal" akarnak elvenni. Szerinte ilyen próbálkozások a közelmúltban Magyarországon is voltak, de sikertelenek maradtak. Szijjártó Péter meggyőződésének adott hangot, hogy ez Szerbiában is így lesz.

Leszögezte:

a magyarok nagyon becsülik Aleksandar Vucic szerb elnököt, különösen azért, mert a vajdasági magyar közösségre energiaforrásként tekint.

A külügyminiszter kitérve Szerbia európai uniós csatlakozásának nehézkes folyamatára, elmondta:

Szerbia megérdemli, hogy mihamarabb az Európai Unió tagjává váljon.

"Ha tőlünk függne, Szerbia már holnap az unió tagja lenne"

– fogalmazott.

Azonnali: háborús bűnösök csodálói mellett szólal fel Szijjártó

Az Azonnali még Szijjártó Péter beszéde előtt arra figyelmeztetett, hogy a rendezvényen felszólal még Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina szerb társállamelnöke, aki tavalyig a Republik Srpska, a szerb nemzeti skanzen államfője volt Bosznia-Hercegovinán belül. A portál emlékeztetett rá, hogy a politikus kimondott célja Bosznia-Hercegovina etnikai megosztottságának fenntartása, mélyítése:

„a Republika Srpskát akár ki is léptetné (bár amint mondja: békésen) az államközösségböl, ennek érdekében még azt is felvetette: a boszniai tagköztársaságot át kéne nevezni egyszerűen Nyugat-Szerbiának”

- írta az Azonnali.

Továbbá a politikus, aki a genocídiumért, háborús és emberiség elleni bűnökért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Radovan Karadzic tisztelője, nem ismeri el Bosznia-Hercegovina nemzeti ünnepét, a függetlenség 1992-es kikiáltásának napját.