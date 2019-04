A húsvéti nyuszi és a Liberálisok meghozták a fővárosi kampány legidiótább ígéretét

Ha egy percre hiányoltuk volna az önkormányzati választási kampányból a valóságtól elrugaszkodott, ultregamegóg ígéreteket, Sermer Ádám a segítségünkre sietett. A Liberálisok főpolgármester-jelöltje "helyi rendeletben" dekrimianizálná a kannabisz fogyasztását Budapesten. Csakhogy ilyen a magyar jogrendben nem lehetséges.

Vonatkozzanak Magyarországon ugyanazok a szabályok a kannabisz-tartalmú termékek fogyasztására, mint az alkohol-tartalmú termékek fogyasztására, erről szeretne népszavazást kezdeményezni a Magyar Liberális Párt - jelentette be Sermer Ádám április 20-i sajtótájékoztatóján.

A mérhetetlen támogatottságú mikropárt, minden bizonnyal kalandvágyból elinduló főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén azonnali hatállyal, helyi rendeletben dekriminalizálná a kannabisz birtoklását és fogyasztását Budapest közigazgatási területén. Ezzel az ígérettel azonban van egy apró probléma.

A kábítószerekre vonatkozó jogszabályokat a Büntető Törvénykönyv tartalmazza, amelyet egyetlen önkormányzat sem írhat felül - mutatott rá a Alfahír által megkérdezett jogász.

A Liberálisok egyébként országos mozgalmat is szerveznek a Legalizálj!-kampány mögé annak érdekében, hogy végre Magyarország is kövesse a fejlett nyugat-európai és amerikai példát, és nálunk is legalizálják a kannabiszt. A mozgalom szombaton egész nap gyűjti az előzetes támogatói aláírásokat a népszavazáshoz, valamint részt vesz a Million Marijuana March nevű rendezvényen is.