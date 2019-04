Harcba kezd az álhírek ellen az Európai Bizottság elnöke

Mostantól "visszalő" minden, az Európai Uniót és intézményeit érintő alaptalan híreszteléssel kapcsolatban Jean-Claude Juncker. Az Európai Bizottság elnöke a Berliner Morgenpost című német lapnak arról beszélt, hogy az európai parlamenti választás kampányának időszakában bekeményít, és személyesen is reagál a támadásokra.

"Reagálnunk kell, ha kormányok olyan állításokat tesznek az EU-ról vagy a bizottságról, amelyek nem felelnek meg a valóságnak."

A luxemburgi politikus kifejtette, hogy EU-tagállamok kormányainak részéről is tapasztalható igyekezet az EP-választás befolyásolását célzó manipulációra. Nemcsak Oroszország, hanem EU-s tagországok is megpróbálják "fake news révén terelgetni a választói akaratot egy bizonyos irányba". Pédaként Orbán Viktort említette, aki pártja többi politikusával közösen többször fogalmazott meg alaptalan állításokat az elmúlt időszakban az uniós intézményekkel és vezetőkkel kapcsolatban (is).

Juncker a magyar miniszterelnök brexittel kapcsolatos nyilatkozatát hozta fel, amelyben Orbán őt tette felelőssé Nagy-Britannia EU-ból történő kilépéséért.