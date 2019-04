NASA-fejlesztésű csúcstechnikát vásárolt magának közpénzből a Puskás Akadémia

Mindenre jut pénz az Orbán Viktor miniszterelnök által alapított, majd Mészáros Lőrinc kormányzati stróman által vezetett felcsúti fociakadémiánál, ami nem is csoda, hiszen különböző formákban közel 50 milliárd forint közpénzt kaptak eddig a működésükre.

A saját nevelések pályára küldése helyett inkább külföldi légiósokat igazoló, és még így is az NB1 egyik középszerű csapatának számító klub honlapján számolt be arról, hogy felavatták az új, csúcstechnológiás eszközöknek otthont adó biomechanikai laborjukat.

Ebben a laborban többek között helyet kapott egy,

a NASA által kifejlesztett, vákuumtechnológián alapuló antigravitációs futópad,

ami egy rendkívül kevés helyen, többnyire csupán egyetemeken fellelhető, csúcstechnológiás izokinetikus dinamométer. Ezt nem mi mondjuk, hanem Csáki István, a sporttudományi részleg vezetője.

Ilyen a futópad:

Mint fogalmazott, az űrtechnika is

bizonyítéka annak, hogy akadémiánk sporttudományi részlege milyen sokat fejlődött az elmúlt időszakban.

Ilyen eszközt más csapatok is használnak, bár általában nem olyanok, amiknek meccseire pár száz jegyet sikerül ingyen szétosztani: a brit The Sun januárban írt még arról, hogy Harry Kane angol válogatott játékos is ezzel, a 36 ezer fontba (13,3 millió forintba) kerülő futópaddal akar minél hamarabb felépülni sérüléséből.

Jó látni, hogy a közpénz ismét érdekesebb helyekre jutott, mint mondjuk az egészségügy, amiben emberek tízezrei kimondottan azért halnak meg, mert nem jutnak időben modern orvosi ellátáshoz.