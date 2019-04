Nagyon komolyan fejlesztik a balatoni bringakört

2020 szeptemberére készülhet el a balatoni kerékpáros túraútvonal szolgáltatói háttere – közölte az InfoRádióval a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, Princzinger Péter – 1,08 milliárd forintból.

A Pénzügyminisztérium és a Magyar Kerékpáros Szövetség mint egy négytagú konzorciumnak a vezetője arról állapodott meg egymással, hogy a következő kétéves időszakban egy kerékpáros turisztikai szolgáltatásfejlesztést valósítanak meg.

Magyarul mindent az útépítésen kívül, ami a kerékpáros turistáknak a biztonságérzetéhez, konfortérzetéhez, tájékozódásához szükséges

– illesztette hozzá az InfoRádióban Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke.

A projektnek vannak olyan elemei, amik annyira olcsók, hogy nem szükséges hozzá hosszadalmas közbeszerzés, ezek kereslet- és kínálatfelmérési, szakmai tervezési munkák. Egy következő fázisban aztán jöhetnek a nagyobb fejlesztési volumenű elemek, ez 2019. november-decemberig tart, majd jönnek a nagyobb építkezéssel járó munkák, végül 2020 szeptemberében jön az újonnan kialakított hálózat beüzemelése.

A teljes támogatási összeg – mint Princzinger Péter elmondta – 1,2 milliárd forint, a vonatkozó szabályok szerint viszont ennek 10 százaléka tartalékként van lekötve.

Amint tehát készen vannak a projekttel, a balatoni bringakör egyes leágazódásainál információs táblák, útburkolati jelek segítik majd a tekerők eligazodását, a Balaton-körön pedig műhelyeket, szervizpontokat is kialakítanak; ettől a tavaszi és őszi forgalomemelkedést várják, akár a magyar tenger „háttértelepülésein” is, a tótól 15-20 kilométeres távolságban is. Ehhez jövőre telefonos applikáció is hozzásegít majd.