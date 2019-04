"Felülről jött a kérés" - önkormányzati óvódában dolgozó pedagógusokkal íratták alá a Kubatov-listát

A fideszes vezetésű Józsefváros önkormányzati óvodáiban a pedagógusok között gyűjtöttek adatokat a Kubatov-listához – írja a hvg.hu. Az oktatásért felelős alpolgármestertől megvonták ugyan a terület felügyeleti jogkörét, ám tagadják, hogy nyomást gyakoroltak volna az alkalmazottakra.

Holott a portálnak nyilatkozó óvónő szerint azzal tolták eléjük az "Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató" íveket, hogy

"felülről jött a kérés".

A Napraforgó Egyesített Óvoda 13 tagóvodájának mindegyikében gyűjtöttek aláírásokat. Nyíltan szembeszállni senki sem mert, ám az egyik óvónő fényképeket és hangfelvételt is készített, amelyek világosan bizonyítják, hogy a súlyosan törvénybe ütöző aktus megtörtént.

Tárnokiné Joó Ildikó, a Napsugár Egyesített Óvoda igazgatója a hvg.hu érdeklődésére elismerte a tagóvodákban zajló aláírásgyűjtést. Nem tagadta ezt az önkormányzat sem, ám szerintük egyszerűen csak annyi történt, hogy Sántha Péterné alpolgármestertől valakik "íveket kértek", de "ez semmilyen összefüggésben nincs az óvodai dolgozók munkaviszonyával, erre egyetlen beszélgetésben senki, még csak utalást sem tett". Az önkormányzat szerint egyébként ez sem elfogadható, így Sántha Péterné oktatásfelügyeletre vonatkozó jogkörét megvonták.

A jogszabályokat lábbal tipró politikust azonban nem mondatták le.

Múlt héten a Kúria mondta ki: az EP választáshoz való induláshoz szükséges ajánlások leadása után is folyó adatgyűjtés

alkalmas arra, hogy megtévessze a választópolgárokat.

Az állásukat féltve aláíró óvónők valóban fel is kerültek a Kubatov-listára, hiszen többen is arról számoltak be, hogy az íven megadott e-mail címükre napokon belül elkezdtek érkezni a Fidesz propaganda-anyagai.